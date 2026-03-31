Finalistami tegorocznej edycji europejskiego konkursu Autobest było 6 przystępnych cenowo modeli:

– BYD Dolphin Surf,

– Citroën C3 Aircross,

– Fiat Grande Panda,

– Ford Puma Gen-E,

– MG S5 EV,

– Renault 4.

O ich losie decydowało zarówno jury AUTOBEST z 32 krajów, jak i – po raz pierwszy w historii konkursu – publiczność głosująca online.

Autobest 2026 - finaliści Foto: Materiały prasowe

Fiat z nagrodą za design

W kategorii designu zwyciężył Fiat Grande Panda (7996 punktów), wyprzedzając Renault 4 i Citroëna C3 Aircross. Wynik dobrze pokazuje, że dziś liczy się nie tylko efekt „wow” na zdjęciach, ale też akceptacja użytkowników – projekt musi być atrakcyjny, ale i „do życia”.

FIAT Panda z nagrodą BEST DESIGN 2026 Foto: Materiały prasowe

Nagroda za przystępny pakiet technologiczny trafiła do MG S5 EV (14 955 punktów). To sygnał, że europejski klient coraz bardziej patrzy na relację ceny do technologii – niekoniecznie na to, kto ma najwięcej gadżetów, ale kto potrafi je sensownie wycenić.

Z kolei tytuł „samochodu użytkowników” zdobył Citroën C3 Aircross (21 676 punktów). W praktyce oznacza to jedno: funkcjonalność i codzienna użyteczność wciąż mają ogromne znaczenie, nawet w czasach elektryfikacji i cyfrowych kokpitów.

Renault 4 e-tech Foto: Materiały prasowe

Renault 4 zwycięzcą – siła równowagi zamiast ekstremów

Główna nagroda trafiła do Renault 4 (39 676 punktów). Drugie miejsce zajął Citroën C3 Aircross, a trzecie Fiat Grande Panda.

To zwycięstwo nie jest przypadkowe. Renault 4 nie wygrywa jednym parametrem – ani zasięgiem, ani osiągami, ani ceną. Wygrywa balansem. Łączy rozpoznawalność modelu, rozsądną ofertę i dostosowanie do współczesnych realiów rynku. I właśnie to dziś sprzedaje się najlepiej.

Nowy format: więcej demokracji, mniej elitarności

Tegoroczna edycja konkursu AUTOBEST przynosi istotną zmianę. Po raz pierwszy o wyniku w połowie decydują sami użytkownicy. Głosy internautów stanowią aż 50 proc. końcowej oceny, a resztę przyznaje jury złożone z dziennikarzy motoryzacyjnych z całej Europy.

Samo wydarzenie miało formę transmisji na żywo z udziałem jurorów, producentów i widzów z różnych części świata. Zasięg – ponad 15 milionów odbiorców – pokazuje, że motoryzacja coraz mocniej funkcjonuje dziś jak globalne widowisko, a nie tylko branżowy konkurs.

I to być może najważniejszy wniosek z Autobest Conquest 2026: samochody nadal są produktem inżynieryjnym, ale ich sukces coraz częściej zależy od tego, jak dobrze wpisują się w oczekiwania zwykłych ludzi – a nie tylko w tabelki specyfikacji.

Autobest 2026 - Finaliści Foto: Materiały prasowe

Autobest: 25 lat stawiania na realną wartość

Autobest co roku wskazuje najlepszy samochód „dla ludzi”, czyli taki, który nie tylko dobrze wygląda na parkingu pod biurem, ale przede wszystkim ma sens w codziennym użytkowaniu i nie rujnuje portfela. Konkurs pozostaje jednym z nielicznych w branży, który faktycznie dotyczy samochodów dla „normalnych” kierowców, a nie wyłącznie katalogowych marzeń.

Dlatego do finału trafiają wyłącznie modele mieszczące się w limicie 30 tys. euro (bez podatków lokalnych). Ocena nie kończy się jednak na stylistyce czy prowadzeniu. Jury bierze pod lupę pełny „ekosystem” auta: sieć serwisową, dostępność części, koszty eksploatacji, funkcjonalność, poziom bezpieczeństwa oraz zastosowane technologie. Innymi słowy – nie chodzi o to, jak auto wygląda w folderze, tylko jak sprawdza się w życiu.

Równolegle nagradza osoby, firmy i rozwiązania, które realnie przesuwają branżę do przodu – od inwestycji i tworzenia miejsc pracy, przez rozwój technologii niskoemisyjnych, po wdrażanie systemów łączności i nowoczesnych rozwiązań pokładowych.

Za tym wyborem stoi 32-osobowe jury dziennikarzy motoryzacyjnych z całej Europy, działające nieprzerwanie od 25 lat. Każdy kraj ma jednego reprezentanta, co w praktyce eliminuje „wagę demograficzną” i daje równy głos zarówno dużym, jak i mniejszym rynkom. Konkurs obejmuje szeroko rozumianą Europę (z wyłączeniem Rosji), a skala reprezentacji sprawia, że Autobest jest największym niezależnym jury motoryzacyjnym na kontynencie – i jednym z najbardziej zróżnicowanych na świecie.