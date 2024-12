Jest szansa na powrót Fiata Multipla. Nowy model na bazie Grande Panda

W Fiacie na początku 2025 roku pojawi się nowy model - Grande Panda. Następny projekt jest już w przygotowaniu, to większy samochód rodzinny z elementami stylistycznymi Grande Pandy, który prawdopodobnie zostanie wprowadzony na rynek w 2026 roku. W internecie coraz głośniej spekuluje się, że Fiat może wskrzesić dla nowego modelu nazwę Multipla. Fiat zapowiedział kilka detali na temat rodzinnego modelu i na początku 2024 roku zaprezentował serię modeli koncepcyjnych, w tym sedana jako zamiennika Tipo i pick-upa przeznaczonego głównie na rynek Ameryki Południowej.

Nowy model Fiata powinien pojawić się w 2025 roku Foto: mat. prasowe

Dwa z pokazanych wówczas modeli prawdopodobnie będą inspiracją dla przyszłego rodzinnego Fiata – koncepcja SUV-a i kampera. Przenoszą one język stylistyki nowej Grande Pandy na dłuższy i szerszy format. Koncepcja kampera ze stromo nachylonym tyłem jest prawdopodobnie bliższa projektowi przyszłej „wielkiej Grande Pandy” czy też nowej Multipli. Technologia będzie wspólna z siostrzanymi modelami Stellantis np. Opla Frontera. Nowy Opel, następca Crosslanda, ma rozstaw osi 2,67 m i długość całkowitą 4,38 m. To będą też plus minus wymiary nowego Fiata. To samo dotyczy technologii napędu, która oferuje albo zespół hybrydowy o mocy do 136 KM, albo taki sam napęd elektryczny, jak w nowej Grande Pandzie (akumulator 44 kWh, silnik elektryczny 113 KM). Ze względu na optymalizację kosztów we wnętrzu prawdopodobnie zostanie wykorzystanych wiele detali z nowej Grande Pandy.

Nowy Fiat Multipla pojawi się na rynku w 2025 roku

Jeśli Fiat utrzyma harmonogram rozpoczęty od Grande Pandy, pierwszej prezentacji nowej „rodzinnej Pandy” spodziewamy się latem 2025 roku, a rozpoczęcie sprzedaży na początku 2026 r. Olivier Francois, dyrektor generalny Fiata, zapowiedział już, że włoska marka będzie do 2027 roku wprowadzać co najmniej jeden nowy model.