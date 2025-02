Volvo w Polsce z rekordową liczbą rejestracji w 2024 roku

Niezmiennie największym zainteresowaniem wśród polskich klientów cieszy się Volvo XC60, który z 41 proc. udziału w sprzedaży utrzymuje pozycję lidera segmentu premium już od 16 lat. W ogóle klienci Volvo lubią SUV-y. Aż 85 proc. nabywców tej marki wybrało samochody właśnie tego typu. Na podium najpopularniejszych modeli miejsca zajmują: Volvo XC60 z 41-proc. udziałem sprzedaży, Volvo XC40 z blisko 25-proc. udziałem sprzedaży oraz największy w gamie Volvo XC90 z niemal 12-proc. udziałem sprzedaży. Pozostałe modele szwedzkiej marki odpowiadają za 23 proc. sprzedaży.

– Cieszy nas rosnące zainteresowanie naszymi modelami, co potwierdza świetny wynik. W ubiegłym roku zbliżyliśmy się do granicy 15 000 zarejestrowanych samochodów Volvo w Polsce. Dobrym sygnałem dla klientów i fanów marki Volvo w naszym kraju jest nasza zrewidowana strategia elektryfikacji i pojawianie się w naszej ofercie modeli o napędzie tradycyjnym oraz hybryd typu plug-in. Po polskich drogach jeżdżą już nowe volvo XC90, a wraz z nowym rokiem modelowym pojawi się także odświeżone volvo XC60 – komentuje Emil Dembiński, dyrektor zarządzający Volvo Car Poland.

Emil Dembiński, Dyrektor Zarządzający Volvo Car Poland Foto: mat. prasowe

W 2024 r. Polacy wybierali tradycyjne napędy: przede wszystkim benzynowe (62 proc.) i wysokoprężne (17 proc. – koniec produkcji 26 marca 2024 roku). Modele zelektryfikowane stanowiły w Polsce łącznie ponad 20 proc. sprzedaży, z czego 12 proc. to hybrydy plug-in, a 8 proc. to samochody w pełni elektryczne (BEV) . Globalnie Volvo Cars w 2024 roku ustanowiło nowy rekord ze sprzedażą roczną wynoszącą 763 389 egzemplarzy, co dało koncernowi wzrost o 8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Największym rynkiem w 2024 roku była Europa.