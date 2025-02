Volvo EX30 Cross Country: Powrót do legendarnej nazwy. Znamy polskie ceny

Cross Country może więc prezentować się naprawdę „groźnie”. Klienci nie mają jednak wielkiego wyboru kolorów (błękitny, biały, czarny, szary), a we wnętrzu mogą zdecydować się na zieloną tapicerkę Pine (za dopłatą 3999 zł). Uterenowiona wersja jest zestawiana tylko z topowym układem napędowym. Mowa o dwusilnikowym zestawie osiągającym 422 KM i 542 Nm. Napęd jest przekazywany - co naturalne - na cztery koła. Akumulator Volvo EX30 Cross Country ma pojemność 64 kWh netto i pozwala na przejechanie na jednym ładowaniu 427 km. Można go ładować od 10 do 80 proc. w 27 minut.

Volvo EX30 Cross Country Foto: mat. prasowe

Volvo EX30 Cross Country startuje z ceną od 259 990 zł

Ile kosztuje Cross Country? Jest drożej niż w przypadku standardowego EX30, dopłata nie jest jednak bardzo duża. Najtańsze „tradycyjne” Volvo z 422-konnym silnikiem wyceniono na 238 990 zł, a bogatszą wersję Ultra na 248 990 zł. W przypadku Cross Country bazą jest wyposażenie Ultra (plus elementy specyficzne dla wersji). Cena takiego samochodu startuje od 259 990 zł. W standardzie otrzymujemy m.in. pompę ciepła, kamery 360, szklany dach panoramiczny czy zestaw audio Harman Kardon.

Volvo EX30 Cross Country Foto: mat. prasowe

„W Szwecji zmagamy się z surowymi zimami, ale lubimy też jak najlepiej je wykorzystywać, przebywając na zewnątrz i odkrywając naszą wspaniałą przyrodę. Nawet gdy termometr wskazuje -20 stopni Celsjusza. Dlatego dostarczając naszym klientom Volvo EX30 Cross Country oferujemy im w pełni kompleksowe doświadczenie, a nie tylko samochód” – mówi o nowej wersji Jim Rowan, prezes Volvo Cars. W przyszłości gama modeli Cross Country ma się poszerzyć. Pierwsze egzemplarze EX30 w takiej odmianie trafią do salonów wiosną tego roku. Trochę szkoda - na śniegu na pewno sprawdziłyby się świetnie.