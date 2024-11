Zyski BMW spadły o prawie 84 proc. Winne problemy techniczne i Chiny

BMW podało, że ​​skonsolidowany zysk spadł o prawie 84 proc., do 476 mln euro. Marża zysku przed odsetkami i podatkami w dziale motoryzacyjnym BMW spadła o 7,5 punktu procentowego do 2,3 procent. Tak duży spadek wynika przede wszystkim z problemów technicznych, a dokładnie chodzi o wadliwe układy hamulcowe pochodzące od poddostawcy, firmy Continental i związanymi z tym przerwami w dostawach, które mocno wpłynęły na rentowność. - Problemy z hamulcami miały znaczący wpływ na nasze wyniki i postawiły przed nami dodatkowe wyzwania techniczne – wyjaśnił Oliver Zipse, szef BMW w wypowiedzi dla niemieckiej agencji prasowej DPA. Znaczne spadki zysków w trzecim kwartale odnotowały także Volkswagen i Audi.

Dodatkowo na słaby wynik wpłynęła gorsza sprzedaż miał w Chinach, ważnym rynku dla BMW, co również przyczyniło się do zmniejszenia marży zysku. - Odczuwamy znaczny spadek popytu w Chinach, co spowalnia nasze plany rozwoju w tym kraju – kontynuował Zipse. BMW obniżyło już we wrześniu swoją roczną prognozę zysków. Zipse mówił o „nadzwyczajnych obciążeniach” w trzecim kwartale i miał pewność, że w czwartym wynik będzie znacznie lepszy. -Jesteśmy optymistami, że uda nam się ustabilizować produkcję i pomimo obecnych wyzwań podtrzymujemy naszą roczną prognozę – podkreślił szef BMW.

Sprzedaż modeli elektrycznych BMW wzrosła o około 10 procent w porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku. Prawie co piąte sprzedane BMW to obecnie model elektryczny. Bawarska marka mocno stawia na przyszły rozwój w segmencie elektromobilności. BMW podtrzymuje swoje plany inwestycyjne na przyszły rok i planuje produkcję nowej modelu Neue Klasse, nowego modelu elektrycznego, który produkowany będzie w węgierskiej fabryce w Debreczynie. To jeden z tych modeli, który ma wypracować dalszy wzrost sprzedaży w segmencie elektrycznym.