Według danych z 31 grudnia 2023 roku BMW zatrudniała 154 950 osób ze 110 krajów świata. Tym samym zanotowano wzrost zatrudnienia o 3,7 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Grupa BMW, wraz ze swoimi wszystkimi markami - BMW, Mini, Rolls-Royce i BMW Motorrad jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli klasy premium, a także dostawcą usług finansowych i mobilnych. Sieć produkcyjna BMW Group rozciąga się na ponad 30 lokalizacjach na całym świecie. Np. w Niemczech BMW produkuje w swoich zakładach w Berlinie, Lipsku, Regensburgu, Dingolfing, Monachium i Eisenach.

Produkcja modeli BMWw Dingolfing mat. prasowe

Szef komunikacji BMW zarabia nieco ponad pół miliona złotych rocznie

Na szczycie listy zarobków BMW znajduje się Oliver Zipse, dyrektor generalny marki, który od 2019 roku kieruje bawarską firmą. Za swoją pracę w 2023 roku otrzymał 8,2 mln euro (ok. 35 mln zł). To o dwa miliony euro mniej niż rok wcześnie gdzie jego zarobek wyniósł 10,5 mln euro (ok. 44,9 mln zł). Frank Weber, dyrektor ds. rozwoju, otrzymał wynagrodzenie w wysokości 4,04 mln euro (ok. 17,2 mln zł), Milan Nedeljkovic, który jest odpowiedzialny za produkcję zarobił kwotę 4,37 mln euro (ok. 18,6 mln zł). Sprawdźmy ile BMW płaci swoim pracownikom niższych stanowiskach. Szef komunikacji zarabia rocznie 130 tys. euro (ok. 555 tys. zł), szef projektu ok. 106 tys. euro (ok. 453 tys. zł), asystent w dziale PR 35 600 euro (ok. 152 tys. zł), a praktykant otrzymuje kwotę 18 tys. euro (ok. 77 tys. zł). Pracownik pracujący na taśmie może liczyć na zarobek w wysokości 42 700 euro rocznie (ok. 182 tys. zł).