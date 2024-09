Nie pomogło cięcie kosztów i wprowadzenie ceł. Volkswagen zapowiada zamykanie fabryk

Nie tylko Volkswagen ma problemy

Kłopoty, takie jak Volkswagen mają także inni europejscy producenci, tacy jak Stellantis czy Renault. Te firmy nie są w stanie wykorzystać mocy produkcyjnej przynajmniej w 30 z posiadanych fabryk. Stellantis boryka się m.in. ze spadającym popytem na takie modele jak elektryczny Fiat 500. Produkcja tego auta w I połowie 2024 zmniejszyła się o ponad jedną trzecią. Z tego powodu ucierpiały fabryki w Melfi i Miarafiori. Prezes Renaulta, Luca de Meo wymyślił, że w celu ratowania europejskiej motoryzacji trzeba stworzyć wielobranżowe konsorcja , do których np. mógłby przyłączyć się Airbus. Ale pomysł nie trafił na podatny grunt. — Jeśli nawet VW mówi o zamykaniu fabryk w Niemczech, to pokazuje jak trudny będzie to proces. To oznacza, że wpływamy na bardzo niespokojne wody. Sytuacja jest wręcz alarmująca — mówi Pierre-Olivier Essig, analityk londyńskiego AIR Capital.

Europejscy producenci opierali się w większości na fabrykach z wysokimi kosztami (zwłaszcza Niemcy i Francja). Zdecydowali się na gigantyczne inwestycje w elektryfikację przy powszechnej wiedzy, że ich efekty i zyski nie przyjdą szybko. Wojna w Ukrainie pozbawiła większość firm dostępu do tanich rosyjskich nośników energii, a rynek chiński nie tylko nie spełnił oczekiwań eksporterów, ale stamtąd przyszła ostra konkurencja. A kolejne rządy, w tym niemiecki i szwedzki odstąpiły od subsydiów do aut elektrycznych. Tymczasem chińskie giganty, a wśród nich BYD i MG należące do partnera VW — koncernu SAIC w kłopotach Europejczyków upatrzyły sobie możliwości rozwoju. W efekcie inwestorzy stracili wiarę w motoryzację. Wystarczy policzyć, że Tesla jest warta tyle, co trzykrotność połączonych koncernów VW, Stellantis i Renault czy dwa razy tyle ile wynosi kapitalizacja rynkowa połączonych BMW i Mercedesa. A przecież VW to wielka i bogata firma, która nie ograniczała się w kupowaniu znanych marek — Skody, Bentleya, czy Lamborghini. W inwestowaniu nie przeszkodziła mu dieselgate, który zresztą dał impuls do inwestowania w e-auta. Jeszcze w lipcu nikt nawet nie pomyślał, że cięcia w produkcji będą dotyczyły także Niemiec

Czytaj więcej Tu i Teraz 8 milionom aut z silnikami diesla grozi wycofanie z eksploatacji Volker Wissing, niemiecki minister transportu ostrzega przed wycofywaniem i zakazami dla milionów aut z silnikiem diesla w Niemczech. Wszystko przez procedury badawcze przy rejestracji i homologacji samochodów w Unii Europejskiej.

Koszty wygaszenia belgijskiej fabryki wyliczane są na ok 1 mld euro. I tam już są prowadzone rozmowy z rządem. W przypadku Niemiec sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, ponieważ oprócz kosztów finansowych dochodzą jeszcze społeczne. Istnieją tutaj powiązania biznesowe, są sprawnie działające łańcuchy dostaw, które, mimo wszystkich cięć nie mogą zostać przerwane. Przed Volkswagenem bardzo trudne rozmowy z przedstawicielami lokalnych władz. Ale Oliver Blume nie ukrywa, ze sytuacja jest tak trudna, że nie ma innego wyjścia, jak zdecydować się na bardzo agresywne posunięcia. Inaczej nie będzie już czego ratować. MG i BYD miały w lipcu na swoim koncie 9,9 proc. rejestracji wszystkich aut elektrycznych w Europie. To mniej, niż 10,3 proc. w lipcu 2023. To efekt spadającego popytu na auta z e-napędem, ale i kurczących się dopłat do zakupu elektryków. Od 5 lipca Bruksela podwyższyła cła na chińskie e-auta do 48 proc. Efekt wprowadzenia ceł był piorunujący. MG informował o 38 proc. spadku sprzedaży w lipcu. BYD ucierpiał mniej, bo odnotował spadek jedynie o 5,5 proc., ale to dzięki rozsądnie zbudowanej sieci dilerskiej, której innym chińskim producentom jeszcze brakuje.