Łukasz Krupski ugasił pożar w norweskiej fabryce Tesli w Drammen i doznał przy tym kontuzji rąk. Elon Musk drogą mailową osobiście podziękował Polakowi i poprosił o propozycje poprawy zasad bezpieczeństwa. Krupski zgłosił swojemu szefowi wiele skarg np. brak odpowiednich narzędzi czy ubrań. Firma zamiast zadowolenia zaczęła sprawiać Polakowi problemy i rozpoczęło się wewnętrzne dochodzenie. Na taki obrót sprawy 38 letni Krupski upublicznił wiele wewnętrznych danych firmy, w tym dokumentację Cybertrucka. Teraz stracił pracę i jest w sporze prawnym z Teslą. Niemiecki Handelsblatt jako pierwszy opublikował historię Krupskiego, który dostarcza teraz informacje mediom na całym świecie i mówi o niedociągnięciach w norweskiej fabryce Tesli.

Ugasił pożar ładowarki

W wywiadzie dla Handelsblatt Krupski podkreśla, jak niebezpieczna była praca w Tesli. Pracownicy często nie są odpowiednio przeszkoleni, brakuje narzędzi i nie prowadzone są prace konserwacyjne. Krupski przyjął się do norweskiej fabryki Tesli jako technik serwisowy, jego zadaniem było sprawdzanie pojazdów dostarczonych statkiem, zanim trafią do klienta. O Krupskim robi się w Tesli głośno po zapaleniu się ładowarki, która dostarczała prąd do Modelu 3. Została ona przez jednego z pracowników niewłaściwie zmodyfikowana. Krupski wyciągnął płonące urządzenie rękami osłoniętymi jedynie koszulą, wypiął kable i komponenty, które uległy spaleniu i stopieniu. Płomienie stłumił szmatami i ręcznikami. W szpitalu lekarze opatrzyli poważne oparzenia rąk.

Po tym, jak Krupski ugasił pożar w warsztacie testowym, szef Tesli Elon Musk skontaktował się z nim osobiście i napisał w mailu: „Gratuluję uratowania sytuacji!”. Krupski odpowiedział, że jest jeszcze wiele rzeczy do poprawy, a Musk chciał poznać detale. Polak napisał o braku polityki bezpieczeństwa, braku gaśnic i braku przeszkolenia pracowników. Później jego sytuacja w Tesli gwałtownie się pogorszyła. Według własnych zeznań był nękany, zastraszany przez przełożonych. Ostatni e-mail, jaki Musk wysłał do niego brzmi jak automatyczna odpowiedź: „Nie mogę czytać e-maili, chyba że są one krytyczne dla Tesli”. Sześć tygodni później zostaje wezwany do działu HR na rozmowę i poinformowany o tym, że firma "rozważa jego zwolnienie". Zdaniem przełożonych Polak "negatywnie wpływa na środowisko pracy", jest "zbyt nadgorliwy", a sposób zgłaszania przez niego incydentów ma być "niewłaściwy".

Polak przekazał dane amerykańskim organom śledczym

Krupski pracuje dalej, ale zauważa wolniej chodzący komputer i podejrzewa, że wpływ na to może mieć działające w tle oprogramowanie śledzące Code42. Kiedy zostaje zwolniony upublicznia i przekazuje wiele danych mediom i organom śledczym, takim jak amerykańska Krajowa Administracja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). NHTSA od wielu lat bada poważne wypadki z udziałem oprogramowania do jazdy półautonomicznej Autopilot firmy Tesla. Władze nie chcą obecnie komentować, czy utrzymują kontakt z Krupskim. W wewnętrznej sieci Polak znalazł także adresy domowe, numery telefonów i paszportów, wynagrodzenia, informacje medyczne oraz, powody zwolnień ponad 100 tys. pracowników Tesli. W wywiadzie dla Handelsblatt wyjaśnia, że ​​nie musiał hakować żadnych haseł ani plików, mógł po prostu przeglądać załączniki. W „The New York Times” potwierdza te informacje i dodaje, że jako serwisant znajdował się na samym dole hierarchii firmy. Krupski dodaje, że prawie każdy egzemplarz auta, który sprawdzał, miał wodę w bagażniku, samochody często schodziły ze statków uszkodzone i niekompletne. Tesle wymagały regulacji paneli, zawiasów i zamków oraz naprawy usterek instalacji elektrycznej. Poza tym każdy samochód wymagał wypolerowania lakieru. Krupski podkreśla, że ​​był wielkim fanem Tesli i nie ma zamiaru oczerniać producenta samochodów elektrycznych.