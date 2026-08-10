Krakowski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przeznaczył na inwestycję 2,83 mln zł. W postępowaniu wpłynęła jedna oferta z propozycją wykonania prac za 2 323 523,98 zł. Jeśli postępowanie zakończy się wyborem wykonawcy i podpisaniem umowy, prace będą mogły rozpocząć się w ciągu kilku tygodni, a zakończenie przebudowy planowane jest w ciągu roku. Po przebudowie kierowcy zmierzający w stronę Warszawy będą mieli do dyspozycji dwa pasy. Modernizacja węzła Kraków Bieżanów jest związana z budową brakującego fragmentu trasy S7 pomiędzy węzłami Grębałów i Mistrzejowice. Ten kluczowy odcinek ma zostać ukończony jeszcze w tym roku i domknąć drogowy ring wokół Krakowa. Wtedy ruch na wschodniej części obwodnicy Krakowa z pewnością się zwiększy, a wąskie gardło powodowałoby jeszcze większe zatory.