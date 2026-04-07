Nowa Kia Seltos właśnie zadebiutowała w USA, ale wiadomo, że niedługo trafi również do Europy. Seltos mierzy 443 cm długości, a jej rozstaw osi wynosi 269 cm. Dla porównania większy Sportage ma 456 cm długości i niemal identyczny rozstaw osi – 268 cm. Nowy język stylizacyjny Kii pozwala wypracować bardzo przestronne wnętrze przy kompaktowych wymiarach, o czym mieliśmy okazję przekonać się podczas niedawnej prezentacji elektrycznej Kii EV2. Można się zatem spodziewać, że Seltos będzie jednym z najbardziej funkcjonalnych aut w swojej klasie. Wyraźnie bardziej praktycznym niż sportowo stylizowany XCeed.

Kia Seltos

Foto: Materiały prasowe

Wnętrze wyraźnie wpisuje się w najnowszy język projektowy Kii. To już nie jest walka „ekran kontra przyciski”, tylko rozsądny kompromis – cyfryzacja tam, gdzie ma sens i fizyczne sterowanie tam, gdzie liczy się intuicja. Po latach zachwytu nad dotykowymi panelami branża zaczyna wracać do ergonomii, a Kia wydaje się być w tej kontrze zaskakująco konsekwentna.

Na rynku amerykańskim gama obejmuje wolnossący silnik 2.0 o mocy 147 KM oraz turbodoładowaną jednostkę 1.6 rozwijającą 190 KM. Do wyboru będzie napęd na przednie koła lub AWD. Wiadomo już, że w Europie pojawi się zarówno wersja benzynowa, jak i hybrydowa.

Seltos to element nowej generacji konstrukcji Kii i nośnik aktualnego języka stylistycznego marki, który buduje silny wizerunek Kii. Jeśli Seltos będzie miał rozsądną wycenę i potwierdzi zapowiadaną funkcjonalność, z pewnością warto zainteresować się tą nową koreańską propozycją. Niebawem poznamy więcej szczegółów.