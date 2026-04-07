Nowa Kia Seltos właśnie zadebiutowała w USA, ale wiadomo, że niedługo trafi również do Europy. Seltos mierzy 443 cm długości, a jej rozstaw osi wynosi 269 cm. Dla porównania większy Sportage ma 456 cm długości i niemal identyczny rozstaw osi – 268 cm. Nowy język stylizacyjny Kii pozwala wypracować bardzo przestronne wnętrze przy kompaktowych wymiarach, o czym mieliśmy okazję przekonać się podczas niedawnej prezentacji elektrycznej Kii EV2. Można się zatem spodziewać, że Seltos będzie jednym z najbardziej funkcjonalnych aut w swojej klasie. Wyraźnie bardziej praktycznym niż sportowo stylizowany XCeed.

Reklama Reklama

Kia Seltos Foto: Materiały prasowe

Wnętrze wyraźnie wpisuje się w najnowszy język projektowy Kii. To już nie jest walka „ekran kontra przyciski”, tylko rozsądny kompromis – cyfryzacja tam, gdzie ma sens i fizyczne sterowanie tam, gdzie liczy się intuicja. Po latach zachwytu nad dotykowymi panelami branża zaczyna wracać do ergonomii, a Kia wydaje się być w tej kontrze zaskakująco konsekwentna.

Czytaj więcej Ten pierwszy raz EV2 - najważniejszy elektryczny samochód Kii Kia wprowadza na rynek model EV2, czyli elektryczny crossover segmentu B, który ma szansę trafić do szerszego grona klientów. Przystępna cena, komp...

Na rynku amerykańskim gama obejmuje wolnossący silnik 2.0 o mocy 147 KM oraz turbodoładowaną jednostkę 1.6 rozwijającą 190 KM. Do wyboru będzie napęd na przednie koła lub AWD. Wiadomo już, że w Europie pojawi się zarówno wersja benzynowa, jak i hybrydowa.

Seltos to element nowej generacji konstrukcji Kii i nośnik aktualnego języka stylistycznego marki, który buduje silny wizerunek Kii. Jeśli Seltos będzie miał rozsądną wycenę i potwierdzi zapowiadaną funkcjonalność, z pewnością warto zainteresować się tą nową koreańską propozycją. Niebawem poznamy więcej szczegółów.