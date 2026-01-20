Segment kompaktowych kombi od lat przypomina dobrze znany film – wszyscy znamy fabułę, ale co jakiś czas pojawia się nowy aktor, który potrafi nadać jej świeżości. Kia K4 Kombi to właśnie taki przypadek. Koreański producent wprowadza do Europy model, który ma łączyć rozsądek auta rodzinnego z designem, który nie każe parkować tyłem do restauracji.

Nowa propozycja marki Kia została pozycjonowana pomiędzy segmentami C i D. Przy długości 4695 mm i rozstawie osi 2720 mm K4 Kombi realnie ociera się o klasę średnią. Widać to wyraźnie po ilości miejsca na tylnych fotelach.

Kia K4 kombi - centralnym punktem wnętrza jest ekran multimediów. Foto: Materiały prasowe

Cyfrowe wnętrze bez technologicznego przesytu

Centralnym punktem we wnętrzu Kii K4 jest panoramiczny zestaw ekranów: 12,3-calowe cyfrowe zegary, 5,3-calowy panel klimatyzacji i 12,3-calowy ekran multimediów, spięte systemem Connected Car Navigation Cockpit. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto są standardem, a wyżej pozycjonowane wersje oferują m.in. ładowarkę indukcyjną, fotele z wentylacją oraz nagłośnienie Harman Kardon. Cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0 pozwala korzystać z auta za pomocą smartfona, a usługi Kia Connect oferują hotspot Wi-Fi oraz dostęp do serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube – oczywiście z myślą o postoju, nie autostradzie.

Kombi kupuje się rozumem, a ten szybko doceni bagażnik o pojemności 604 litrów. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, a opcjonalna, elektrycznie sterowana klapa bagażnika ułatwia codzienne użytkowanie – szczególnie wtedy, gdy ręce są zajęte zakupami lub sprzętem sportowym.