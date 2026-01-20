Aktualizacja: 21.01.2026 01:44 Publikacja: 20.01.2026 17:15
Kia K4 kombi - futurystycznie stylizowane kombi z przestronnym wnętrzem.
Segment kompaktowych kombi od lat przypomina dobrze znany film – wszyscy znamy fabułę, ale co jakiś czas pojawia się nowy aktor, który potrafi nadać jej świeżości. Kia K4 Kombi to właśnie taki przypadek. Koreański producent wprowadza do Europy model, który ma łączyć rozsądek auta rodzinnego z designem, który nie każe parkować tyłem do restauracji.
Nowa propozycja marki Kia została pozycjonowana pomiędzy segmentami C i D. Przy długości 4695 mm i rozstawie osi 2720 mm K4 Kombi realnie ociera się o klasę średnią. Widać to wyraźnie po ilości miejsca na tylnych fotelach.
Kia K4 kombi - centralnym punktem wnętrza jest ekran multimediów.
Centralnym punktem we wnętrzu Kii K4 jest panoramiczny zestaw ekranów: 12,3-calowe cyfrowe zegary, 5,3-calowy panel klimatyzacji i 12,3-calowy ekran multimediów, spięte systemem Connected Car Navigation Cockpit. Bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto są standardem, a wyżej pozycjonowane wersje oferują m.in. ładowarkę indukcyjną, fotele z wentylacją oraz nagłośnienie Harman Kardon. Cyfrowy kluczyk Digital Key 2.0 pozwala korzystać z auta za pomocą smartfona, a usługi Kia Connect oferują hotspot Wi-Fi oraz dostęp do serwisów streamingowych, takich jak Netflix czy YouTube – oczywiście z myślą o postoju, nie autostradzie.
Kombi kupuje się rozumem, a ten szybko doceni bagażnik o pojemności 604 litrów. Po złożeniu kanapy przestrzeń rośnie do 1439 litrów, a opcjonalna, elektrycznie sterowana klapa bagażnika ułatwia codzienne użytkowanie – szczególnie wtedy, gdy ręce są zajęte zakupami lub sprzętem sportowym.
Na start Kia oferuje gamę jednostek benzynowych: 1.0 T-GDI o mocy 115 KM z manualną skrzynią oraz 1.6 T-GDI o mocy 150 lub 180 KM, współpracujący z 7-biegową przekładnią DCT. Jeszcze w 2026 r. do oferty dołączy wariant hybrydowy, co wpisuje się w strategię stopniowej elektryfikacji gamy bez gwałtownego odcinania klientów od klasycznych napędów.
K4 Kombi powstaje w nowoczesnym zakładzie Kia w Meksyku, który od 2016 r. pełni kluczową rolę w globalnej sieci produkcyjnej marki. Fabryka w Pesqueríi została zmodernizowana kosztem 150 mln dol. i może wytwarzać do 400 tys. aut rocznie, eksportowanych do ponad 190 krajów.
Kia K4 stylem nawiązuje do najnowszych modeli marki.
Kia K4 Kombi to propozycja dla kierowców, którzy potrzebują przestrzeni i funkcjonalności, ale nie chcą rezygnować z odważnego wyglądu. W Kii od lat rywalizowały ze sobą dwa języki stylizacyjne. Kia chciała przypodobać się klientom Starego Kontynentu, dlatego we Frankfurcie otworzyła centrum rozwoju. Przez lata kompaktowe modele Ceed i Sportage były odzwierciedleniem europejskiego gustu. Dziś okazuje się, że w Kii zwyciężyła wschodnia szkoła projektowania samochodów, w której przód samochodu niekoniecznie nawiązuje do twarzy.
Przy długości 4695 mm i rozstawie osi 2720 mm K4 Kombi realnie ociera się o klasę średnią.
