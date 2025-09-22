W kabinie panuje – jak na dość spartańską terenówkę – prawdziwie luksusowy klimat. Została obszyta skórą Bridge of Weir Semi-Aniline w odcieniu Bottle Green, łączoną z czarną podsufitką Windsor Ebony. Konsola środkowa i wybrane detale również pokryto zielonym wykończeniem, a całość uzupełnia unikatowy zegar inspirowany szampanem Pol Roger Sir Winston Churchill – ulubionym trunkiem premiera. Czyżby „stare” Defy nadal wyjeżdżały z fabryki? Nie do końca. Każdy Defender V8 Churchill Edition bazuje na egzemplarzach z lat 2012–2016, które zostały gruntownie odrestaurowane i przebudowane. W każdym z nich pracuje wolnossące 5,0 V8 o mocy 405 KM i momencie obrotowym 515 Nm, sparowane z 8-biegowym automatem ZF i stałym napędem 4x4 z reduktorem. Podwozie dostosowano do współczesnych wymagań – zawieszenie oparte na sztywnych osiach uzbrojono w sprężyny Eibach, amortyzatory Bilstein i stabilizatory poprzeczne. Układ hamulcowy dostarcza firma Alcon – z przodu tarcze 335 mm, z tyłu 300 mm, obie z czterotłoczkowymi zaciskami. Osiągi? Setka pojawia się na liczniku w sześć sekund, a kanciasty Defender maksymalnie może jechać aż 171 km/h.

Defender V8 Churchill Edition Foto: mat. prasowe

Historia V8 w Defenderze

Pierwszy Defender z silnikiem V8 to Series III Stage 1 z 1979 roku, z jednostką 3,5 l i mocą 90 KM. Potem były kolejne generacje z mocniejszymi wariantami Rover V8, a w latach 90. na rynek północnoamerykański trafiły modele NAS z 3,9-litrowym silnikiem i 182 KM. W 1998 r. powstała limitowana seria z okazji 50-lecia marki, a dopiero w 2018 r. Land Rover oficjalnie wrócił do tematu, prezentując Works V8 z motorem 5,0 l. Churchill Edition wpisuje się w tę historię i jest jej najbardziej ekskluzywnym rozdziałem. To auto, które można określić mianem „restomoda”. Trudno zresztą byłoby wyobrazić sobie podobny egzemplarz oparty na najnowszej generacji modelu. To już nie ten sam klimat. Defendery z tej serii łączą styl retro z praktycznymi ulepszeniami: mają dopasowany wyglądem do klasycznej deski rozdzielczej zestaw multimedialny z nawigacją, DAB i Bluetooth. Soft Top w wersji 90 inspirowany jest ostatnim klasycznym Defenderem z 2016 roku i pozwala zwinąć boki oraz tył dachu. Classic Defender V8 Churchill Edition to nie tylko hołd dla Winstona Churchilla, ale też pokaz możliwości programu Works Bespoke. Kolekcjonerzy mogą marzyć o takim aucie, ale tylko 10 z nich zasiądzie za kierownicą i wyjedzie na drogi… lub będzie poruszać się jedynie po swojej farmie. Niczym najwybitniejszy Brytyjczyk.

Czy wiesz, że…

- Winston Churchill był pierwszym premierem w historii, który otrzymał samochód w prezencie od producenta – Land Rovera Series I w 1954 r.

- Tablica rejestracyjna „UKE 80” nawiązywała bezpośrednio do jego 80. urodzin.

- Oryginalny Land Rover Churchilla można dziś zobaczyć w muzeum Emil Frey Classics w Szwajcarii.

Defender V8 Churchill Edition Foto: mat. prasowe