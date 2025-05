Jak przyznaje rzecznik Secret Service podpisano umowę z amerykańskim koncernem samochodowym General Motors (GM) na produkcję nowej limuzyny prezydenckiej. Nie ujawniono szczegółów czym nowy samochód prezydenta USA miałby się różnić od obecnego, ani też podać jakichkolwiek szczegółów dotyczących rozmów z GM. Już we wrześniu 2024 r., za rządów Joe Bidena Amerykański Departament Bezpieczeństwa Krajowego wraz ze służbami Secret Service przyznały GM kontrakt o wartości 14,8 mln dolarów (około 55,5 mln złotych) na opracowanie nowej generacji limuzyny prezydenckiej. Podkreślono, że finalna wartość kontraktu może sięgnąć nawet 40,8 mln dolarów (około 153 mln złotych). Auto ma być gotowe do 2029 roku, ale nie podano konkretnego harmonogramu rozwoju modelu nazywanego Beast, czyli Bestia. Jeśli nowa prezydencka limuzyna będzie faktycznie gotowa za kilka lat oznacza to, że obecny prezydent Donald Trump nie będzie miał do niej dostępu.

Nowe auto dla prezydenta USA będzie gotowe najwcześniej w 2029 roku

Jednocześnie GM będzie rozwijać również nową generację opancerzonych SUV-ów, które będą służyć do eskortowania i przeprowadzania misji wywiadowczych. Do tej pory te samochody bazowały na podwoziach Chevrolet Suburban. W przyszłości będą tu używane zmodyfikowane Cadillaki Escalade. Obecny model Bestii, występujący pod marką Cadillac, został zbudowany na podwoziu samochodu ciężarowego Chevrolet Kodiak. Prezydencki pojazd waży około dziesięciu ton, jest napędzany silnikiem wysokoprężnym i ma pancerz o grubości do 20 centymetrów. Szyby mają grubość ponad 12 cm, są kuloodporne i odporne na eksplozje. Opony wypełnione są materiałem odpornym na przebicie, kabina jest uszczelniona i chroni przed atakiem chemicznym. Wyposażenie specjalne limuzyny prezydenta USA zawiera m.in. system komunikacji satelitarnej o najwyższym poziomie bezpieczeństwa, zapas krwi grupy prezydenta, defibrylator, sprzęt medyczny, możliwość kierowania autem z tyłu przez agenta Secret Service. Aktualna Bestia zbudowana została w 2018 roku, ma masę własną około 7 do 9 ton.