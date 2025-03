Zmodernizowana Toyota Corolla – mniej mocy, nowe kolory

Co z gamą silników? Tu także można zauważyć zmianę - i to taką, która może zmartwić klientów. Mocniejsza hybryda wcześniej osiągała 196 KM. Obecnie moc systemowa tego układu spadła do 178 KM, za sprawą osłabienia silnika spalinowego ze 152 do 133 KM. Na szczęście nie wpływa to na osiągi - auto z taką hybrydą wciąż (w zależności od wersji) osiąga 100 km/h w 7,4-7,7 s. Moc słabszej wersji Hybrid nie uległa zmianie i wciąż wynosi 140 KM. Toyota Corolla na rok modelowy 2025 kosztuje od 121 400 zł za wersję Active z nadwoziem sedan i z hybrydą 1.8 140 KM. Za hatchbacka trzeba zapłacić co najmniej 126 000 zł (z bogatszym wyposażeniem Comfort), a za kombi nie mniej niż 130 000 zł (również z pakietem Comfort). Zmiany nie powinny stanąć Corolli na drodze do dalszych sukcesów.