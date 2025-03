Cena japońskiej wersji taniej Corolli rozpoczyna się od około 43 500 zł

Podstawowa cena Corolli Axio wynosi obecnie równowartość ok. 10 400 euro (ok. 43,5 tys. zł), natomiast kombi Fielder można nabyć za kwotę rozpoczynającą się od ok. 11 300 euro (ok. 47,2 tys. zł). Ci, którzy cenią sobie pełne wyposażenie, będą musieli zapłacić około 13 900 euro (ok. 58 tys. zł) za limuzynę lub 14 900 euro (ok. 62,3 tys. zł) za kombi. Na polskim rynku Toyota Corolla Sedan stratuje z ceną od 121 400 złotych, a kombi od 131 900 złotych.

Wnętrze Toyoty Coroll Axio i Fieder Foto: mat. prasowe