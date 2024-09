Volkswagen Caddy po modernizacji z hybrydą plug-in z zaskakującym zasięgiem

Volkswagen po raz pierwszy oferuje model Caddy z hybrydowym układem napędowym typu plug-in. Oparty jest na silniku benzynowym o mocy 115 KM, który wspomagany jest napędem elektrycznym. Moc systemowa wynosi 150 KM, co czyni go najmocniejszym Caddy w ofercie. Volkswagen przygotował pojemny akumulator o użytecznej pojemności 19,7 kWh. Oznacza to, że Caddy E-Hybrid powinien być w stanie przejechać na napędzie wyłącznie elektrycznym do 122 km, co jest najwyższą wartością w segmencie PHEV.

Nowy Volkswagen Caddy otrzymał napęd hybrydowy plug-in z zasięgiem do 122 km

Możliwości ładowania są równie wysokie. Co nietypowe dla pojazdów PHEV, Caddy E-Hybrid można ładować na stacjach szybkiego ładowania prądem stałym; możliwa jest tutaj moc ładowania maksymalnie 50 kW. Caddy E-Hybrid może obsługiwać ładowanie prądem zmiennym na zwykłych stacjach ładowania i w domowej stacji ładowania z maksymalną mocą ładowania 11 kW. Dostępne są również silniki benzynowe TSI o mocy 115 KM) – z manualną lub automatyczną skrzynią biegów – oraz dwa silniki 2,0 l TDI. TDI o mocy 102 KM i 122 KM.