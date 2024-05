Volkswagen California: Rozpoczęła się nowa epoka kamperowania

California to pierwszy kamper Volkswagena z napędem hybrydowym typu plug-in. Jest to jednocześnie początkowo jedyny wariant z napędem na wszystkie koła. Oś przednia napędzana jest przez 4-cylindrowy silnik benzynowy z turbodoładowaniem o pojemności 1,5 litra, a oś tylną napędzana silnik elektryczny. Moc systemowa takiego napędu to 245 KM, a zasięg elektryczny nie jest jeszcze znany. Do tej pory najlepiej sprzedającym się silnikiem w Californii był jednak napęd wysokoprężny. 2-litrowy TDI w nowym modelu też jest i ma moc 150 KM. Alternatywnie dostępny jest jeszcze 2-litrowy silnik benzynowy o mocy 204 KM. Te obydwa napędy połączone są wyłącznie z napędem na przednie koła.

Nowy Volkswagen California mat. prasowe

Klienci z Californii będą mogli wybierać pomiędzy wersjami Beach, Coast i Ocean. Beach to model z podnoszonym dachem i bez kuchni z boku. Coast posiada aneks kuchenny z lodówką i zbiornikiem świeżej wody, jest też prysznicem na zewnątrz. Ocean posiada to wszystko plus dodatkowy grzejnik i schowek na dachu. Podstawowy model Beach ma sześć miejsc i jest zarejestrowany jako samochód osobowy. Beach Tour i Beach Camper oferują pięć miejsc siedzących i możliwość zbudowania na dole dodatkowego miejsca do spania. Fotele kierowcy i pasażera z przodu można obracać, w przesuwanych drzwiach można otwierać okna, a w podnoszonym dachu znajduje się oświetlenie i porty USB. Beach Camper ma również homologację dla samochodów kempingowych, przyłącze do zasilania 230 V i wysuwaną minikuchnię z tyłu, z której można korzystać pod otwartą tylną klapą.

Nowy Volkswagen California mat. prasowe

Nowy Volkswagen California: więcej miejsca, więcej pomysłów

Najważniejszą różnicą – poza zmianą platformy – szczególnie w codziennym użytkowaniu będą drugie drzwi przesuwne, które są teraz dostępne po stronie kierowcy. Taka zmiana wymaga nowej koncepcji kuchni, która wcześniej była montowana z boku, tu gdzie aktualnie są przesuwne drzwi. Volkswagen opracował dodatkowy wysuwany moduł, który można teraz wykorzystać jako kuchnię na świeżym powietrzu. Markizę można zamontować po prawej lub lewej stronie auta. Nowa California ma indywidualne siedzenia: trzy w wariantach Beach, dwa w Coast i Coach. O ile w podstawowym modelu śpi się na górze, we wszystkich pozostałych modelach dodatkowe miejsce do spania można zabudować również na dole. W tym celu poszczególne siedzenia, które ważą 24 kg, przesuwa się do przodu, a oparcia składają do tyłu. Na to wszystko kładziemy składany materac. Beach Tour i Beach Camper nie mają bocznej kuchni i dlatego mają nieco szerszą powierzchnię do leżenia: 1,33 m zamiast 1,06 m. Długość jest zawsze taka sama: 1,98 metra. Volkswagen podaje, że wysokość nad głową pod otwartym dachem wynosi 2,11 m.