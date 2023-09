Tesla Model 3 została zmodernizowana. Ma być lepsza i w tej samej cenie

We wnętrzu pojawił się ekran dotykowy z tyłu. Pasażerowie mogą za jego pośrednictwem sterować m.in. klimatyzacją i systemami rozrywki. Z kolei przedni wyświetlacz ma ten sam rozmiar, co wcześniej (15,4 cala), ale dzięki cieńszej ramce obraz, który się na nim pokazuje jest większy. Dodano głośniki (system składa się z 17 głośników, dwóch subwooferów i dwóch wzmacniaczy w wersji Long Range oraz z 9 głośników, jednego subwoofera i wzmacniacza w odmianie z napędem na tylne koła), pojawiło się oświetlenie ambientowe, a podczas upałów ulgę kierowcy i pasażerowi przyniesie wentylacja siedzeń. Oprócz dodania pewnych elementów, niektóre zniknęły. Mowa tu o dźwigienkach za kierownicą. Nie ma już ani tej odpowiadającej za kierunkowskazy (obsługuje się je z kierownicy) ani za wybór kierunku jazdy (to robi się… z poziomu ekranu).

Ceny Modelu 3 startują od 205 990 zł

Ile kosztuje Tesla Model 3 po liftingu? Cena – tak samo, jak w przypadku starszej odmiany – startuje od 205 990 zł za wersję RWD i od 240 990 zł za wersję Long Range. To kwoty bez uwzględniania rządowych dopłat. Przy okazji modernizacji uproszczono proces produkcji (np. stosując inne materiały i inny wzór konsoli środkowej), co wpływa na to, że ceny nie wzrosły, a w przyszłości być może nawet spadną. W dzisiejszych czasach to ewenement. Pierwsze egzemplarze pojawią się w Europie już w październiku. Co ciekawe, do USA trafią później.

