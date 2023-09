Tesla chce wykończyć konkurencję. Obniżka cen dwóch modeli o ponad 100 tys. zł

Tesla i ceny to skomplikowany temat. Żaden inny producent nie zmienia cen w tak krótkich odstępach czasu. Tak naprawdę zaczęło się w połowie stycznia 2023 roku. Wtedy Tesla mocno obniżyła swoje ceny na całym świecie. Najbardziej w Stanach Zjednoczonych, gdzie cena wywoławcza Tesli Model Y Long Range spadła o 20 procent do 52 990 dolarów. Od tego czasu w sumie było sześć kolejnych obniżek cen w ciągu zaledwie czterech miesięcy. W rezultacie najtańszy Model 3 z napędem na tylne koła i małym akumulatorem kosztował w połowie kwietnia w USA 39 990 dolarów. Z cenowego punktu widzenia Model Y i 3 kwalifikuje się do nowej amerykańskiej dotacji na samochody elektryczne i związanej z nią ulgi podatkowej w wysokości 7500 dolarów (ok. 31 500).

Obniżka ceny o 143 tys. zł

Teraz obniżki cen dotknęły również większe modele - X i S. I tak Model S Long Range kosztuje na polskim rynku obecnie 100 tys. zł mniej, a cena wersji Plaid o mocy 1020 KM została obniżona o 143 tys. zł. Obniżka ceny w przypadku Modelu X wynosi: Long Range minus 119 tys. złotych, a Plaid jest teraz tańszy o 140 tys. zł. Tym samym najtańszy Model S kosztuje teraz 419 990 zł (Plaid 489 990 zł), a Model X startuje z ceną 439 990 zł (Plaid od 509 990 zł).

Tesla Model X mat. prasowe

Wojna cenowa rozpoczyna się również w segmencie elektrycznie napędzanych pickupów. I tak w USA cena Forda F-150 Lightning przez długi czas nie miała wpływu na jego sprzedaż. Mało tego Ford podniósł cenę bazowej wersji z 39 974 dolarów do 59 974 dolarów w ciągu półtora roku produkcji. Teraz kiedy Tesla rozpoczęła seryjną produkcję Cybertrucka, Ford obniżył ceny Lightninga. Podstawowy model Pro oferowany jest od 49 995 dolarów czyli dokładnie tyle ile zapłacić trzeba za środkowy model Cybertrucka.