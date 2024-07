Mercedes Maybach mat. prasowe

Toyota Sequoia

Trzecia generacja tego masywnego, luksusowego SUV-a jest następcą pick-upa o nazwie Tundra. Model Sequoia można skonfigurować z trzema rzędami siedzeń dla maksymalnie ośmiu pasażerów. W drugim rzędzie siedzeń można wybierać pomiędzy trzyosobową kanapą lub dwoma luksusowymi, regulowanymi, indywidualnymi siedzeniami z dużą konsolą środkową. Trzeci rząd siedzeń składa się elektrycznie i, co jest nowością w tym segmencie, można je przesunąć o 15 centymetrów, aby w razie potrzeby lepiej wykorzystać przestrzeń na nogi lub bagaż. Cena: ok. 410 tys. zł.

Toyota Sequoia mat. prasowe

Mercedes Viano

To auto z dużą przestrzenią. Dobre na większe zakupy, ale przewiezienie kilku przyjaciół. Druga generacja Mercedesa Viano dostępna jest na rynku od 2003 roku i produkowana była do 2014 roku. Model jest osobową odmianą Mercedesa Vito. Obecnie Vito to klasa V. Cena za świetnie utrzymane egzemplarze z ostatniego rocznika produkcji to około 150 tys. zł.

Mercedes Viano mat. prasowe

Cadillac Escalade

W Hollywood Escalade to samochód popularny wśród raperów, milionerów, tajnych agentów i Uber Black. Nic dziwnego, że trafił też do garażu Taylor Swift. Auto ma silnik V8 o pojemności 6,2 litra. Najnowsza wersja SUV-a Cadillaca została zaprezentowana w 2020 roku, w tym roku model otrzymał modernizację. To piąta generacja tego modelu. Cena około 900 tys. zł.