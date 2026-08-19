Kable do ładowania samochodów elektrycznych
W ciągu pięciu lat liczba ogólnodostępnych punktów szybkiego ładowania DC zwiększyła się niemal dziewięciokrotnie – z 687 do 5980. Łącznie w kraju działa już ponad 12,5 tys. publicznych punktów ładowania. Rozbudowa sieci przynosi problem, ponieważ ładowarki coraz częściej stają się łupem złodziei kabli. Według szacunków Powerdot kradzieże dotknęły około 10 proc. stacji należących do różnych operatorów działających w Polsce.
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W Polsce na jeden ogólnodostępny punkt ładowania przypada średnio 7,4 samochodu elektrycznego, a w przypadku szybkich punktów DC – 18,3 auta. Każda uszkodzona stacja oznacza więc czasowe ograniczenie dostępności infrastruktury, która wraz ze wzrostem liczby samochodów elektrycznych będzie coraz intensywniej wykorzystywana.
Powód zainteresowania złodziei jest prosty: w grubych przewodach stosowanych przy szybkich ładowarkach znajduje się cenna miedź.
Za odzyskany metal sprawca może dostać w skupie najwyżej kilkaset złotych. Tymczasem cena nowego kabla CCS zaczyna się od 15 tys. zł. Do tego operator ponosi koszty naprawy oraz straty związane z czasowym wyłączeniem ładowarki. Kilkaset złotych potencjalnego zysku może więc oznaczać kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych strat. Kilka miesięcy temu Sąd Rejonowy w Głogowie skazał sprawcę kradzieży kabli ze stacji ładowania na osiem miesięcy ograniczenia wolności. Ale sprawcom może grozić do 5 lat więzienia.
Kable do ładowania samochodów elektrycznych
Rosnąca skala problemu sprawia, że firmy zarządzające sieciami ładowania inwestują w dodatkowe zabezpieczenia. Powerdot stosuje m.in. osłony i wzmocnienia przewodów, systemy alarmowe oraz monitoring. Operator utrzymuje również zapas kabli, aby w razie kradzieży możliwie szybko przywrócić urządzenie do działania. Obecnie w sieci Powerdot liczba stacji wyłączonych z eksploatacji z powodu kradzieży nie przekracza pięciu. Według firmy w zdecydowanej większości miejsc, w których zastosowano dodatkowe zabezpieczenia, do kolejnych kradzieży już nie doszło. Zdarzają się jednak ponowne próby.
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