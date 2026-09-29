Jeszcze niedawno cena poniżej 100 tys. zł była w świecie nowych elektryków wyjątkiem. Dziś w takim budżecie mieści się już kilka modeli, choć nadal mówimy przede wszystkim o niewielkich samochodach miejskich.

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W zestawieniu uwzględniamy najniższą aktualnie dostępną cenę brutto nowego samochodu dla klienta indywidualnego. Nie odejmujemy dopłat z programu NaszEauto, bo nabór wniosków zakończył się 30 kwietnia 2026 r. W przypadku promocji ograniczonych czasowo lub dotyczących konkretnego rocznika zaznaczamy to przy danym modelu.

Dacia Spring Foto: Materiały prasowe

1. Dacia Spring – 73 500 zł, 221 km zasięgu, ładowanie AC 20–100proc. w 3 godz. 20 min

Najtańszym nowym elektrykiem w Polsce pozostaje Dacia Spring. Za 73 500 zł dostajemy wersję Essential Electric 70 z silnikiem o mocy 70 KM, akumulatorem 24,3 kWh i zasięgiem 221 km WLTP. To samochód zdecydowanie miejski – ma cztery miejsca, niewielkie wymiary i bardzo niskie zużycie energii. Nie należy spodziewać się po nim ani zadowalających osiągów, ani komfortu jazdy. Podstawowa wersja nie oferuje szybkiego ładowania DC. Uwaga – nie ma też klimatyzacji! Z wallboxa 7 kW uzupełnienie energii od 20 do 100% zajmuje około 3 godz. 20 min. W droższych odmianach Expression i Extreme można dokupić ładowanie DC 40 kW, wtedy 20–80% trwa około 29 minut. Warto też pamiętać, że we wrześniu Dacia pokazała już zupełnie nową, drugą generację Springa. Cena 73 500 zł dotyczy jednak samochodu starszej generacji znajdującego się obecnie w polskiej ofercie. Cen następcy jeszcze nie znamy.

Leapmotor T03 Foto: Materiały prasowe

2. Leapmotor T03 – 73 900 zł, 265 km zasięgu, ładowanie 30–80% w 36 min

Tylko 400 zł więcej od Dacii kosztuje Leapmotor T03. We wrześniu 2026 r. promocyjna cena modelu wynosi 73 900 zł. T03 ma 95 KM, baterię 37,3 kWh i oferuje 265 km zasięgu w mieszanym cyklu WLTP. Przy ładowaniu prądem stałym uzupełnienie baterii od 30 do 80% zajmuje 36 minut. Chiński model ma przy tym znacznie bogatsze wyposażenie, niż można oczekiwać po aucie za niewiele ponad 70 tys. zł. Standard obejmuje m.in. klimatyzację (manualną), panoramiczny dach, ekran 10,1 cala, kamerę cofania, adaptacyjny tempomat i zestaw systemów wspomagających kierowcę. Leapmotor działa w Europie wspólnie ze Stellantisem, którego sieć odpowiada także za sprzedaż i obsługę samochodów.

Citroen e-C3 Foto: Materiały prasowe

3. Citroën ë-C3 Urban Range – 89 900 zł, 212 km zasięgu, ładowanie 20–80% w 36 min

Kolejny próg cenowy to niespełna 90 tys. zł. Tyle kosztuje Citroën ë-C3 w podstawowej wersji YOU Urban Range. Samochód ma silnik o mocy 113 KM i niewielką baterię o pojemności około 30 kWh. Zasięg wynosi 212 km WLTP, więc również jest to przede wszystkim samochód do miasta i codziennych dojazdów. Ma klimatyzację. Ograniczeniem jest maksymalna moc szybkiego ładowania wynosząca tylko 30 kW. Citroën podaje jednak, że ze względu na niewielki akumulator uzupełnienie energii od 20 do 80% zajmuje około 36 minut. Kto potrzebuje większego zasięgu, może wybrać wersję Comfort Range z baterią 44 kWh i zasięgiem do 322 km, ale jej cena przekracza już 107 tys. zł.

BYD Dolphin Surf Foto: Materiały prasowe

4. BYD Dolphin Surf Boost – 92 850 zł, 322 km zasięgu, ładowanie 10–80% w 30 min

Za 92 850 zł można obecnie kupić BYD Dolphin Surf w wersji Boost. To promocyjna cena obowiązująca do 30 września 2026 r. lub do wyczerpania zapasów i dotyczy zakupu za gotówkę. Standardowy cennik startuje od 97 700 zł. Na tle tańszych rywali BYD oferuje już wyraźnie większe możliwości. Bateria Blade LFP ma 43,2 kWh, zasięg wynosi 322 km WLTP, a silnik rozwija 88 KM. Maksymalna moc ładowania DC to 85 kW – od 10 do 80% bateria może zostać uzupełniona w około 30 minut, a od 30 do 80% w 22 minuty. Dolphin Surf ma też 11-kilowatową ładowarkę AC, klimatyzację, adaptacyjny tempomat, kamerę cofania, bezkluczykowy dostęp oraz ekran 10,1 cala. Na tle tańszych konkurentów BYD jest już autem, które łatwiej wykorzystać także poza miastem.

Dongfeng BOX Foto: Materiały prasowe

5. Dongfeng BOX – 99 900 zł, 310 km zasięgu, ładowanie 30–80% w około 30 min

Pierwszą piątkę zamyka chiński Dongfeng BOX. Samochód kosztuje obecnie 99 900 zł brutto. Ma silnik o mocy 95 KM i akumulator LFP o pojemności 42,3 kWh. Zasięg w cyklu WLTP wynosi 310 km, a maksymalna moc szybkiego ładowania DC sięga 87,8 kW. Uzupełnienie energii od 30 do 80% trwa około 30 minut. BOX jest przy tym większy od Springa czy T03 – mierzy 4,03 m długości i ma rozstaw osi 2,66 m. Standard obejmuje m.in. kamerę 360 stopni, adaptacyjny tempomat, klimatyzację automatyczną, podgrzewany i wentylowany fotel kierowcy, 17-calowe felgi i funkcję V2L. Co ciekawe, za 99 900 zł można obecnie kupić także Kię EV2. W jej przypadku jest to jednak promocyjna oferta na samochody z rocznika 2026, obowiązująca do 30 września lub wyczerpania puli aut.

Elektryczna Grande Panda w tej grupie już się nie mieści. Według aktualnego cennika kosztuje 109 000 zł, do czego dochodzi jeszcze 500 zł opłaty transportowej.