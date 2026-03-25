Changan zamiast podbijać stawkę kolejnymi kilowatogodzinami, stawia na baterie sodowo-jonowe CATL Naxtra i sugeruje, że przyszłość elektromobilności wcale nie musi być oparta wyłącznie na licie.

Akumulator CALT Naxtra Foto: Materiały prasowe

Pierwsza seryjna bateria sodowo-jonowa

Chiński producent samochodów Changan postawił na technologię opracowaną przez potentata w zakresie akumulatorów, firmę CATL. Nowa konstrukcja Naxtra oferuje gęstość energii na poziomie 175 Wh/kg. Jeszcze niedawno taki wynik w świecie sodu byłby traktowany jak science fiction – dziś oznacza wejście do ligi, w której dotychczas rządziły baterie litowo-żelazowo-fosforanowe (LFP). To moment, w którym „tańsza alternatywa” zaczyna wyglądać jak realna konkurencja. CATL wprowadził Naxtrę jako pierwszy na świecie seryjnie produkowany akumulator sodowo-jonowy. A to zmienia układ sił. Sód jest pierwiastkiem powszechnym, łatwo dostępnym i – co kluczowe – uniezależnia branżę od geopolitycznych napięć wokół litu. W praktyce oznacza to większą stabilność łańcuchów dostaw i potencjalnie niższe koszty produkcji.

Naxtra pracuje w zakresie temperatur od -40°C do +70°C. Zachowuje aż 90 proc. użytecznej energii przy -40°C, a nawet przy 10 proc. poziomie naładowania nie traci istotnie mocy. To dokładnie ten obszar, w którym klasyczne baterie litowe wciąż mają swoje słabości – szczególnie zimą i przy niskim stanie naładowania.

Deklaracje również robią wrażenie: około 500 km zasięgu i trwałość na poziomie ponad 10 tys. cykli ładowania. Ten drugi parametr może okazać się kluczowy – oznacza realne obniżenie kosztów eksploatacji i potencjalnie dłuższe życie samochodu.

Testy samochodów Changan w trdnych warunkach Foto: Materiały prasowe

Testy w realnym świecie zamiast laboratoriów

Changan nie zamierza jednak opierać się wyłącznie na laboratoryjnych danych. W 2026 r. rusza szeroko zakrojony program testów – od wilgotnych regionów Azji Południowo-Wschodniej, przez alpejskie warunki, aż po zimowe trasy Eurazji i długodystansowe przejazdy w Meksyku.

Jeśli parametry potwierdzą się w realnych warunkach, może się okazać, że przyszłość elektromobilności będzie bardziej optymistyczna, niż można dziś sądzić.

Changan -zadebiutuje na polskim rynku 7 maja 2026r . Foto: Materiały prasowe

Jest też wiadomość dla polskich klientów. Chiński koncern Changan, który współpracuje między innymi z Mazdą, debiutuje na polskim rynku 7 maja 2026 r. Od tej daty można składać zamówienia na samochody marki Changan.