Nowy VW T-Roc trafi na rynek jesienią 2025 r
To odświeżony bestseller, który urósł, zyskał bardziej dojrzały styl, ma znacznie bardziej opływową sylwetkę i wnętrze na poziomie wyższej klasy. Jeszcze w lipcu T-Roc był najchętniej wybieranym Volkswagenem w Europie – z niemal 9400 rejestracjami. Teraz producent z Wolfsburga chce, by jego kompaktowy SUV na nowo zdefiniował swój segment, łącząc atrakcyjny design z technologiami dotąd zarezerwowanymi dla droższych modeli.
Volkswagen T-Roc
Nowy T-Roc mierzy 4,37 m długości, czyli o 12 cm więcej niż dotąd, rozstaw osi wzrósł do 2,63 m (plus 4 cm). Efektem jest przestronniejsza kabina i większy bagażnik – 465 l (plus 20 l). Stylistycznie model łączy język elektrycznej rodziny ID z tradycyjnymi SUV-ami marki. Z przodu uwagę przyciąga masywny grill, który przesunął się w dolną część zderzaka i LED-owy pas świetlny, z tyłu są wąskie światła i również listwa LED. Logotyp VW z przodu i z tyłu są podświetlane. Opcjonalnie dostępne będą reflektory matrycowe IQ.Light oraz felgi do 20 cali. Udało się znacznie poprawić aerodynamikę - z wartości poprzednika 0,34 do aktualnych 0,29.
Volkswagen T-Roc
Wnętrze T-Roca jest bardziej przyjazne i ekologiczne – 20 proc. materiałów pochodzi z recyklingu. Pojawiła się pikowana tapicerka na desce i drzwiach, a ekran centralny (10,4 lub 12,9 cala) oparto na nowym systemie MIB4. Cyfrowe zegary mają teraz 10 cali, a sterowanie – zgodnie z oczekiwaniami klientów – odbywa się prawdziwymi przyciskami, nie dotykowymi płytkami. Dźwignię biegów przeniesiono za kierownicę, a na konsoli znalazło się nowe pokrętło Driving Experience Control, które pełni rolę wielofunkcyjnego centrum komfortu — pozwala na sterowanie trybami jazdy, głośnością audio i sterowaniem oświetlenia ambientowego i jest również chłodzona indukcyjna ładowarka.
Volkswagen T-Roc
Nowy T-Roc żegna się z manualną skrzynią biegów – wszystkie wersje mają automaty DSG i napędy z mniejszym lub większym wsparciem elektrycznym. Na start gama obejmuje silnik 1.5 TSI eTSI o mocy 116 lub 150 KM z 48-woltowym układem mild hybrid. W 2026 r. pojawią się pełne hybrydy o mocy 136 i 170 KM, a także jednostka 2.0 TSI z napędem 4x4 oraz topowa odmiana R (333 KM). Z oferty wypadają oferowane dotąd dwa silniki wysokoprężne. SUV bazuje na platformie MQB evo i korzysta z systemów dotąd oferowanych w Tiguanie czy Passacie. To m.in. Travel Assist z automatyczną zmianą pasa, zdalne parkowanie sterowane smartfonem czy opcjonalne adaptacyjne zawieszenie DCC. Standardem jest rozpoznawanie znaków, system awaryjnego hamowania i asystent parkowania akustycznego.
Volkswagen T-Roc
Pierwsza generacja VW T-Roc to duży hit. Mimo, że schodzi ze sceny to obecnie czwarty najczęściej rejestrowany model w Europie i najpopularniejszy crossover na Starym Kontynencie. W I połowie 2025 r. w Europie sprzedało się 106,1 tys. egzemplarzy. Nowy ma prezencję i wszystko inne żeby powtórzyć sukces poprzenika. Przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w listopadzie 2025r.
Volkswagen T-Roc
Nowy Volkswagen T-Roc - ceny i wyposażenie modelu 1.5 eTSI o mocy 116 KM
Trend – od 130 390 zł - jednostrefowa klimatyzacja automatyczna, felgi stalowe 16 cali, reflektory LED, asystent zmiany pasa ruchu z Rear Traffic Alert, Radio Composition z wyświetlaczem 10,3 cala, czujniki parkowania z przodu i z tyłu, tempomat.
Life – od 133 790 zł - Trend + dodatkowo 16-calowe felgi aluminiowe, multimedia z wyświetlaczem 12,9 cala, adaptacyjny tempomat, kamera cofania, indukcyjna ładowarka.
Style – od 148 090 zł - Life + dodatkowo m.in. 17-calowe felgi, podgrzewane przednie fotele z funkcją masażu, bezkluczykowy dostęp, cyfrowy zestaw wskaźników, reflektory LED Plus, 3-strefowa klimatyzacja, system wspomagania parkowania.
R-Line – od 165 990 zł - Style + dodatkowo m.in. 18-calowe felgi, sportowe zawieszenie, sportowe fotele i kierownica z podgrzewaniem, czarna podsufitka, przyciemniane szyby, pakiet aerodynamiczny z czarnymi wstawkami.
Volkswagen T-Roc ma podświetlany logotyp z przodu i z tyłu
Czy wiesz, że…
- Volkswagen T-Roc pierwszej generacji sprzedał się w Europie w liczbie ponad 1,3 mln egzemplarzy od 2017 roku, czyniąc go jednym z najważniejszych modeli w segmencie kompaktowych SUV-ów.
- Zakład VW w Palmeli (Portugalia), gdzie produkowany jest T-Roc, odpowiada za około jedną czwartą całkowitej produkcji aut tej marki w Europie.
Volkswagen T-Roc ma podświetlany logotyp z przodu i z tyłu
