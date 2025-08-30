Wnętrze T-Roca jest bardziej przyjazne i ekologiczne – 20 proc. materiałów pochodzi z recyklingu. Pojawiła się pikowana tapicerka na desce i drzwiach, a ekran centralny (10,4 lub 12,9 cala) oparto na nowym systemie MIB4. Cyfrowe zegary mają teraz 10 cali, a sterowanie – zgodnie z oczekiwaniami klientów – odbywa się prawdziwymi przyciskami, nie dotykowymi płytkami. Dźwignię biegów przeniesiono za kierownicę, a na konsoli znalazło się nowe pokrętło Driving Experience Control, które pełni rolę wielofunkcyjnego centrum komfortu — pozwala na sterowanie trybami jazdy, głośnością audio i sterowaniem oświetlenia ambientowego i jest również chłodzona indukcyjna ładowarka.

Volkswagen T-Roc Foto: mat. prasowe

Bez diesla, 3-cylindrowego silnika i manualnej skrzyni biegów

Nowy T-Roc żegna się z manualną skrzynią biegów – wszystkie wersje mają automaty DSG i napędy z mniejszym lub większym wsparciem elektrycznym. Na start gama obejmuje silnik 1.5 TSI eTSI o mocy 116 lub 150 KM z 48-woltowym układem mild hybrid. W 2026 r. pojawią się pełne hybrydy o mocy 136 i 170 KM, a także jednostka 2.0 TSI z napędem 4x4 oraz topowa odmiana R (333 KM). Z oferty wypadają oferowane dotąd dwa silniki wysokoprężne. SUV bazuje na platformie MQB evo i korzysta z systemów dotąd oferowanych w Tiguanie czy Passacie. To m.in. Travel Assist z automatyczną zmianą pasa, zdalne parkowanie sterowane smartfonem czy opcjonalne adaptacyjne zawieszenie DCC. Standardem jest rozpoznawanie znaków, system awaryjnego hamowania i asystent parkowania akustycznego.

Volkswagen T-Roc Foto: mat. prasowe

Pierwsza generacja VW T-Roc to duży hit. Mimo, że schodzi ze sceny to obecnie czwarty najczęściej rejestrowany model w Europie i najpopularniejszy crossover na Starym Kontynencie. W I połowie 2025 r. w Europie sprzedało się 106,1 tys. egzemplarzy. Nowy ma prezencję i wszystko inne żeby powtórzyć sukces poprzenika. Przedsprzedaż już ruszyła, a pierwsze egzemplarze trafią do klientów w listopadzie 2025r.