Tesla z globalnym spadkiem sprzedaży. Chwilowe załamanie czy bojkot klientów?

Zgodnie z danymi CEPiK (Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców) w styczniu 2025 roku zarejestrowanych w Polsce zostało 1121 samochodów elektrycznych. Jest to wynik o 5 egzemplarzy lepszy niż w analogicznym okresie 2024 roku. Można więc jasno powiedzieć, że rynek aut elektrycznych stoi w miejscu. Tym razem to nie Tesla po raz kolejny stanęła na podium sprzedaży. Polski rynek w styczniu zdominowała Kia z liczbą rejestracji wynoszącą 196 sztuk. Na drugim miejscu uplasował się Mercedes (126 szt.), a następnie Hyundai (116 szt.). Dopiero na czwartej pozycji znalazła się Tesla (103 szt.).

Reklama

Czytaj więcej Tu i Teraz Po wsparciu Elona Muska niemieckie AfD zmienia o 180 stopni zdanie o Tesli Na kilka tygodni przed wyborami w Niemczech, Elon Mask oficjalnie wsparł prawicową partię AfD (Alternatywa dla Niemiec). To właśnie ta partia, która do tej pory była w opozycji do miliardera i sprzeciwiała się budowie zakładu Tesli w Grünheide.

Również modelowo sytuacja była odmienna względem zeszłego roku. Na podium znalazła się Kia EV6 (124 szt.), na drugiej pozycji Hyundai Kona (63 szt.), a na trzeciej ex aequo Dacia Spring i Tesla Model Y (obydwa modele po 54 egz.). Druga Tesla – Model 3 uplasowała się dopiero na ósmym miejscu z 47 zarejestrowanymi egzemplarzami. Udział rynkowy Tesli wyniósł w styczniu 0,2 procenta w całym rynku. Porównując dane za styczeń 2025 r. historycznie jest to drugie najlepsze otwarcie roku w historii, ale poprzedni był niemal dwukrotnie lepszy. W styczniu 2024 r. królem sprzedaży była Tesla Model 3, która teraz rok do roku zaliczyła 49 procentowy spadek sprzedaży.

Nie Tesla, a Kia EV6 była w styczniu elektrycznym numerem jeden na polskim rynku Foto: mat. prasowe

Podobne dane płyną z Europy. W Niemczech Tesla, która w 2022 roku była najlepiej sprzedającą się marką samochodów elektrycznych, odnotowała 59, proc. spadku sprzedaży rok do roku, i to mimo że sektor elektrycznych samochodów osiągnął bardzo duży wzrost. Elektryki w Niemczech zaliczyły w styczniu wzrost aż o 53,5 proc. i obecnie mają udział w rynku na poziomie 16,7 proc. Również w Chinach Tesla traci do konkurencji. W styczniu sprzedaż modeli amerykańskiej marki spadł o 11,5 proc. w ujęciu rok do roku, tak wynika z danych China Passenger Car Association.