Tesla Model S i X z wyłączonym konfiguratorem w Europie. Czy to początek problemów?

Taka sytuacja zdarza się po raz pierwszy. Tesla wyłączyła możliwość konfigurowania topowych Modeli S i X. Wejście na stronę daje możliwość jedynie dowiedzenia się ogólnych informacji o samochodach. Model S i Model X to najstarsze modele w gamie Tesli, a ich sprzedaż jest na niskim poziomie. Przez cały 2024 rok, globalna sprzedaż Modelu S, X, Tesli Cybertruck oraz ciężarówki Semi łącznie wyniosła 85 133 egzemplarzy. Dla porównania w tym samym czasie Model 3 i Y osiągnęły poziom 1,7 miliona sprzedanych egzemplarzy.

Tesla Model S

W tej całej historii zaskakuje jednak fakt, że niektórzy użytkownicy Tesli donosili otrzymaniu informacji z ofertą możliwość zamówienia Modelu S z nieograniczonym bezpłatnym ładowaniem na stacjach Supercharge. Po kilku godzinach Tesla potwierdziła taką możliwość na Platformie X. Trudno jednak zrozumieć ścieżkę postepowania producenta, dla którego strona internetowa to nie tylko informator czy konfigurator, ale również miejsce składania zamówień na samochody. Do teraz internetowa opcja zamówienia Tesli Model S i X są zablokowane.

Tesla Model S i Model X to najstarsze samochody w gamie

Tesla Model S pojawił się na rynku w 2011 roku. Został dwa razy zmodernizowany – w 2016 i 2021 roku. Pięciometrowa limuzyna dostępne były dwie wersje o mocy 685 KM i Plaid o mocy 1020 KM. Cena dla bazowej wersji rozpoczynała się od 441 990 złotych, bateria ma pojemność 100 kWh. Topowy model Plaid wyceniony został na 511 990 zł. Według danych producenta przyspiesza do 100 km/h w 2,1 sekundy. Tesla Model X jest produkowany od 2015 roku. To duży, pięciometrowy SUV z do góry otwieranymi tylnymi drzwiami. Auto technicznie jest identyczne z Modelem S z dwiema opcjami mocy – 685 i 1020 KM. Cena bazowej wersji rozpoczyna się od 476 990 zł, topowego modelu od 546 990 zł.