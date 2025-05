Honda rewiduje swoją strategię elektryfikacji i w przyszłości zamierza w większym stopniu koncentrować się na modelach hybrydowych jako technologii pomostowej. W obliczu osłabienia rynku samochodów elektrycznych – zwłaszcza w USA – japoński producent samochodów ogranicza inwestycje w elektromobilność. Poinformował o tym dyrektor generalny Toshihiro Mibe. Do 2030 roku Japończycy planują zainwestować w elektryfikację i oprogramowanie 43 mld euro (ok. 183 mld zł), zamiast wcześniej planowanych 61 miliardów euro (ok. 260 mld zł). W miejsce nowych elektryków Honda planuje rozszerzyć swoją ofertę modeli hybrydowych.

Pierwotnie Honda do 2030 roku planowała generować około 30 procent swojej globalnej sprzedaży z aut elektrycznych. Ten cel został obecnie skorygowany do poniżej 30 procent. Japończycy zamierzają za to sprzedawać 2,2 mln modeli hybrydowych, co będzie stanowić znaczący wzrost w porównaniu do 868 tys. sztuk osiągniętych w 2024 roku. Do końca dekady Honda zamierza osiągnąć całkowitą sprzedaż na poziomie ponad 3,6 miliona samochodów. Japończycy opierają swoją decyzję na kilku czynnikach. Oprócz spadającego popytu na samochody elektryczne, rolę odgrywają także zmieniające się przepisy ochrony środowiska i wydarzenia geopolityczne, takie jak cła wprowadzane przez USA. Ponadto hybrydy okazują się bardziej dochodowe, co daje Hondzie możliwość reinwestowania zysków w rozwój technologii. Pierwszym bezpośrednim skutkiem zmiany strategii jest to, że plany dotyczące fabryk samochodów elektrycznych w Kanadzie, które miały rozpocząć produkcję w 2028 roku, zostały obecnie zawieszone na dwa lata.

Tak wygląda projekt elektrycznego modelu Honda 0 Foto: mat. prasowe

Honda stawia na mocny rozwój modeli z napędem hybrydowym

Od 2027 roku Honda planuje wprowadzić na rynek 13 nowych modeli hybrydowych na całym świecie. Zbudowanych na zupełnie nowej platformie, wśród nich są modele z napędem na cztery koła, które są projektowane specjalnie na rynek amerykański. Zostaną one wyposażone w wydajniejsze układy napędowe, które zmniejszą zużycie paliwa o około 10 procent w porównaniu z dzisiejszymi napędami HEV. Honda zamierza również obniżyć o 30 proc. koszty produkcji poprzez stosowanie wspólnych platform i komponentów. Pomimo strategicznego przegrupowania, Honda pozostaje zaangażowana w swój długoterminowy cel sprzedaży wyłącznie pojazdów o zerowej emisji do 2040 r. i osiągnięcia „neutralności węglowej dla wszystkich produktów i działań korporacyjnych” do 2050 r. Honda trzyma się planu wprowadzenia na rynek całkowicie elektrycznej serii Honda 0 w 2026 roku.