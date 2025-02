Po wsparciu Elona Muska niemieckie AfD zmienia o 180 stopni zdanie o Tesli

Na kilka tygodni przed wyborami w Niemczech, Elon Mask oficjalnie wsparł prawicową partię AfD (Alternatywa dla Niemiec). To właśnie ta partia, która do tej pory była w opozycji do miliardera i sprzeciwiała się budowie zakładu Tesli w Grünheide.