Nie wiadomo jednak czy Polska zwycięży bój o nowy zakład. W grze mamy silnych konkurentów wśród których są m.in. Węgry. Zgodnie z ustaleniami Pulsu Biznesu, inwestor interesuje się działkami o wielkości około 200 hektarów. Jedna z nich znajduje się w okolicach Gdańska. Rozmowy dotyczące zakupu i wybudowania tam nowego zakładu trwają podobno od końca zeszłego roku – podaje Puls Biznesu. Z ustaleń wynika, że ostateczna decyzja ma zapaść w pierwszym kwartale 2025 roku.

Choć Polska ma mocną pozycję w Europie pod względem produkcji baterii (jak na razie w naszym kraju zlokalizowana jest największa fabryka akumulatorów do samochodów elektrycznych – LG Energy Solution Wrocław) to mamy silną konkurencję m.in. w postaci Węgier. To właśnie tam Samsung SDI posiada już zakłady, w których produkowane są telewizory (w pobliżu Budapesztu) i baterie. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, Węgry mają aspiracje, aby stać się największym na świecie dostawcą akumulatorów do samochodów elektrycznych. Potwierdzeniem tego są słowa Viktora Orbana, który jak sam mówi, nie pozwoli, by cokolwiek stanęło na drodze w osiągnięciu tego celu – pisał Bloomberg we wrześniu ubiegłego roku.

Samsung planuje budowę fabryki akumulatorów

Potwierdzeniem determinacji Orbana jest fakt, że w okolicy Debreczyna, drugiego co do wielkości miasta Węgier, powstaje największy w Europie zakład produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych. Za realizację projektu o wartości 7,8 miliarda dolarów odpowiada chińska firma Contemporary Amperex Technology we współpracy z niemieckim Mercedesem. Gdyby planowana fabryka baterii od Samsunga powstała na terenie Węgier, to dla Polski byłby to znaczący cios. Jak podkreśla Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSNM, zgodnie z prognozami do 2035 roku udział elektromobilności w polskim PKB może wzrosnąć nawet do 5 proc. - Wartość światowego sektora bateryjnego w 2030 r. może przekroczyć 400 mld dol. Dlatego napływ kolejnych inwestycji z tej branży - już wkrótce strategicznej - powinien być dla administracji centralnej absolutnym priorytetem – dodaje Mazur, cytowany w „PB”. Mimo że Polska póki co przoduje w sektorze produkcji baterii do elektryków, to ta dominacja w najbliższych latach może się zmniejszyć. Według prognoz już niedługo możemy spaść nawet na 6 lokatę w produkcji baterii, a wyprzedzą nas Niemcy i Węgry.