Volkswagen sprzedał rekordową ilość elektryków, ale teraz liczba zamówień spada

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2023 roku Grupa VW dostarczyła klientom na całym świecie 531 500 samochodów elektrycznych. Stanowi to wzrost o aż 45 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2022 r. i oznacza, że auta typu BEV stanowiły 7,9 proc. całej sprzedaży VW. Europa pozostaje najważniejszym rynkiem dla pojazdów typu BEV dla Volkswagena, a dostawy wzrosły na Starym Kontynencie o 61 proc. do 341 100 sztuk. Stany Zjednoczone również wykazały duży potencjał, odnotowując wzrost dostaw o 74 proc. (50 300 sztuk). Sprzedaż pojazdów BEV Grupy VW w Chinach wzrastała skromniej, bo o 4 proc. i osiągnęła poziom 117 100 sztuk. Koncern spodziewa się, że do końca 2023 r. samochody typu BEV będą stanowić od 8 do 10 proc. wszystkich dostaw.

Volkswagen ID.3 mat. prasowe

O połowę mniej zamówień na elektryki

Pomimo pozytywnych wyników sprzedaży Arno Antlitz, dyrektor operacyjny Volkswagena zauważył, że liczba zamówień na pojazdy BEV na koniec trzeciego kwartału spadła do 150 000 sztuk. W analogicznym okresie zeszłego roku ten wynik sięgnął 300 000 egzemplarzy. Hildehard Wortmann, szefowa marketingu Volkswagena tłumaczy, że gorszy wynik podyktowany jest spadkowym trendem jaki pojawił się na rynku.