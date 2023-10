Tesla w natarciu: milion aut w Europie, premiera Modelu 3 w Warszawie

W Warszawie odbyła się prezentacja zmodernizowanego Modelu 3. Po sześciu latach od debiutu i ponad 2 milionach wyprodukowanych egzemplarzy przyszedł czas na drugi już w karierze tego modelu lifting. Co się zmieniło? Zastosowano m.in. węższe reflektory z przodu i mniejsze z tyłu, pojawiły się nowe kolory lakierów (Ultra Red i Stealth Grey), przeprojektowano zderzaki. Ta ostatnia zmiana – wraz z felgami o nowym kształcie - ma pozytywnie wpłynąć na aerodynamikę auta, a to oznacza większy zasięg. Standardowa odmiana przejedzie teraz wg. danych producenta 554 km na jednym ładowaniu, czyli o 11 proc. więcej niż w poprzedniku. Wersja Long Range pokona 678 km, czyli o 13 proc. więcej.

Tesla Model 3 mat. prasowe

We wnętrzu pojawił się ekran dotykowy z tyłu. Pasażerowie mogą za jego pośrednictwem sterować m.in. klimatyzacją i systemami rozrywki. Z kolei przedni wyświetlacz ma ten sam rozmiar, co wcześniej (15,4 cala), ale dzięki cieńszej ramce przekątna ekranu jest większa. Dodano głośniki (system składa się z 17 głośników, dwóch subwooferów i dwóch wzmacniaczy w wersji Long Range oraz z 9 głośników, jednego subwoofera i wzmacniacza w odmianie z napędem na tylne koła), pojawiło się oświetlenie ambientowe i wentylacja przednich siedzeń. Zniknęły dźwigienki na kolumnie kierownicy. Nie ma już ani tej odpowiadającej za kierunkowskazy (obsługuje się je z kierownicy) ani za wybór kierunku jazdy (to robi się to z poziomu... ekranu).

Tesla Model 3 mat. prasowe