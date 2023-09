Już nie Tesla. Światowym liderem elektromobilności jest firma z Chin

Trwające targi IAA Mobility w Monachium to obecnie najważniejsze europejskie wydarzenie w świecie motoryzacji. W tym roku królują na nim pojazdy elektryczne, które przyćmiły spalinowe premiery. Nie zabrakło też światowego lidera elektrycznego świata – koncernu BYD, który na targach zaprezentował sześć modeli, które niedługo będzie można zakupić w Europie. Chiński koncern prężnie się rozwija. Przez pierwszą połowę 2023 roku sprzedał na świecie prawie 1,2 miliona pojazdów z napędem elektrycznym (w tym w pełni elektrycznych oraz hybryd typu plug-in). Jest to dwukrotnie więcej niż łączna sprzedaż BMW, Volkswagena i Mercedesa, czyli jednych z większych producentów w Europie.

Reklama

BYD e2 mat. prasowe

Czytaj więcej Po Drodze Targi IAA Mobility: Niemcy rządzą, ale Chińczycy będą groźną konkurencją Niemcy po raz kolejny eksperymentują z przeniesionymi targami samochodowymi. Zamiast we Frankfurcie, w tym roku niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego VDA po raz drugi zorganizowało je w Monachium.

Również w Europie koncern coraz prężniej rozwija swoją sprzedaż. Pomiędzy styczniem a lipcem producent sprzedał 92 469 samochodów z napędem elektrycznym, przekraczając już teraz wynik z zeszłego roku. Według danych statystycznych na światowym rynku liderem nie jest Tesla, a właśnie BYD z wynikiem niemal 1,2 mln sztuk sprzedanych samochodów w pierwszej połowie tego roku. Amerykańska marka została daleko z tyłu z wynikiem ok. 889 tys. sprzedanych egzemplarzy. Trzecie BMW ma również wiele do nadrobienia, sprzedaż niemieckiej marki wynosi 220,8 tys. pojazdów. Następne miejsca zajęły GAC Aion (ok. 212,1 tys. sztuk), Volkswagen (ok. 209,9 tys. sztuk), SGMW (181,8 tys. sztuk) oraz Mercedes (ok. 165,2 tys. sztuk). W najbliższych latach możemy spodziewać się coraz większego udziału marek z dalekiego wschodu, które nie tylko chcą oferować swoje modele w Europie ale też stają się coraz bardziej konkurencyjni pod względem stylistycznym, wykończeniowym, jakościowym, napędowym oraz cenowym.