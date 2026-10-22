W ramach 11. edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” kierowcy będą mogli skontrolować oświetlenie swoich pojazdów bez ponoszenia kosztów. Akcję zainaugurowano podczas czwartkowego briefingu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.

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Pierwszy dzień bezpłatnych kontroli przypada na najbliższą sobotę. Kolejne terminy wyznaczono na 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia.

W przedsięwzięciu uczestniczy ponad 1500 stacji kontroli pojazdów. Są to m.in. placówki objęte patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, stacje zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Polskiego Związku Motorowego, a także punkty DEKRA Polska i Speed Car.

Listę miejsc, w których można skorzystać z bezpłatnej kontroli, opublikowano na stronach Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz aplikacji Yanosik.

Dlaczego jesienią sprawne światła są szczególnie ważne?

Organizatorzy kampanii przypominają, że nieprawidłowo działające lub źle ustawione reflektory mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę, że niewłaściwe oświetlenie obniża komfort jazdy i może przyczyniać się do niebezpiecznych sytuacji na drodze.

Jesienią, gdy zmrok zapada wcześniej, a opady i pogorszenie widoczności utrudniają prowadzenie pojazdu, prawidłowo ustawione światła pomagają szybciej dostrzec przeszkody, pieszych i rowerzystów. Równie istotne jest to, by reflektory nie oślepiały kierowców jadących z przeciwnego kierunku.

Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Instytut Transportu Samochodowego. Jej przekaz będzie promowany także za pomocą spotów wyświetlanych na ekranach reklamowych Screen Network w całym kraju.