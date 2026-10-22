W akcj bierze udział 1500 stacji z całej Polski
W ramach 11. edycji ogólnopolskiej kampanii „Twoje światła – nasze bezpieczeństwo” kierowcy będą mogli skontrolować oświetlenie swoich pojazdów bez ponoszenia kosztów. Akcję zainaugurowano podczas czwartkowego briefingu w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie.
Pierwszy dzień bezpłatnych kontroli przypada na najbliższą sobotę. Kolejne terminy wyznaczono na 7 i 21 listopada oraz 5 grudnia.
Czytaj więcej
Strefa czystego transportu była jednym z najgorętszych tematów kampanii wyborczej w Krakowie. Łukasz Gibała, który obejmie urząd prezydenta miasta,...
W przedsięwzięciu uczestniczy ponad 1500 stacji kontroli pojazdów. Są to m.in. placówki objęte patronatem Instytutu Transportu Samochodowego, stacje zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów, należące do Polskiego Związku Motorowego, a także punkty DEKRA Polska i Speed Car.
Listę miejsc, w których można skorzystać z bezpłatnej kontroli, opublikowano na stronach Policji, Instytutu Transportu Samochodowego oraz aplikacji Yanosik.
Organizatorzy kampanii przypominają, że nieprawidłowo działające lub źle ustawione reflektory mogą stwarzać zagrożenie zarówno dla kierowcy, jak i innych uczestników ruchu drogowego.
Podinsp. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę, że niewłaściwe oświetlenie obniża komfort jazdy i może przyczyniać się do niebezpiecznych sytuacji na drodze.
Czytaj więcej
Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna testy nowego oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości. Na wybranych fragmentach autostrad i dróg ekspresowy...
Jesienią, gdy zmrok zapada wcześniej, a opady i pogorszenie widoczności utrudniają prowadzenie pojazdu, prawidłowo ustawione światła pomagają szybciej dostrzec przeszkody, pieszych i rowerzystów. Równie istotne jest to, by reflektory nie oślepiały kierowców jadących z przeciwnego kierunku.
Kampania została zainicjowana przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Instytut Transportu Samochodowego. Jej przekaz będzie promowany także za pomocą spotów wyświetlanych na ekranach reklamowych Screen Network w całym kraju.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas