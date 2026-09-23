O rozpoczęciu testów nowej wersji znaku D-51a (odcinkowy pomiar prędkości) poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

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Nowy znak na autostradach i drogach ekspresowych. Ruszają testy

„Rozpoczynamy projekt badawczy nowego oznakowania odcinkowego pomiaru prędkości. Na wybranych trasach przetestujemy znak, który będzie wskazywał również obowiązujące ograniczenie prędkości. Sprawdzimy, czy nowe rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo na drogach” – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, informując o rozpoczęciu testów.

W ramach testów przeanalizowany zostanie wpływ uzupełnionego znaku D-51a na m.in. prędkości pojazdów, zmiany tempa jazdy czy przypadki gwałtownego hamowania. Ponadto sprawdzona zostanie liczba i struktura naruszeń ograniczeń prędkości, a także liczba, rodzaj i przyczyny zdarzeń drogowych. Wszystko po to, aby przekonać się, czy nowa informacja na znaku rzeczywiście przełoży się na zachowania kierowców i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Testy mają potrwać do końca 2028 r.

Odcinkowy pomiar prędkości. Testy nowej wersji znaku D-51a

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, uchwała w sprawie rozpoczęcia projektu badawczego dotyczącego nowego wzoru znaku D-51a informującego o odcinkowym pomiarze prędkości przyjęta została przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 11 września 2026 r.

Testy objąć mają odcinki autostrad i dróg ekspresowych, na których już działają odcinkowe pomiary prędkości, a których jest obecnie 116. Pojawi się na nich nowa wersja znaku D-51a uzupełniona o informację o dopuszczalnej prędkości obowiązującej na odcinku objętym kontrolą.

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Testy nowego znaku to odpowiedź na postulaty kierowane do Ministerstwa Infrastruktury

Projekt badawczy jest odpowiedzią na postulaty kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, w których wskazywano, że uzupełniony znak D-51a mógłby ułatwić kierowcom właściwe rozpoznanie zasad ruchu na drodze objętej odcinkowym pomiarem prędkości.

– Kierowcy poruszający się po odcinkach dróg ekspresowych i autostrad, na których zamontowane są odcinkowe pomiary prędkości, bardzo często są zdezorientowani, bo nie wiedzą, z jaką prędkością mogą się poruszać. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale niestety dochodzi do nieracjonalnych zachowań, jak gwałtowne hamowanie lub poruszanie się z dużo niższą niż dopuszczalna prędkością, co zagraża bezpieczeństwu na drodze. Dlatego w odpowiedzi na wystąpienia kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, KRBRD zaproponowała uruchomienie projektu badawczego, który pozwoli sprawdzić to rozwiązanie w rzeczywistych warunkach ruchu – powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.