Nowe rozwiązanie polegające na wprowadzeniu dodatkowego światła na sygnalizatorach opracowali naukowcy z North Carolina State University w Stanach Zjednoczonych. Opiera się ono na wykorzystaniu możliwości samochodów autonomicznych.

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Biały sygnał na skrzyżowaniu. Co oznacza nowy pomysł?

Szczegóły nowej koncepcji, testowanej przez amerykańskich naukowców, opisuje serwis Moto.pl. Proponują oni rozbudowę tradycyjnych sygnalizatorów świetlnych o biały kolor. Nie zastępowałby on dotychczasowych świateł, lecz aktywowałby się w konkretnej sytuacji – gdy na skrzyżowaniu pojawiłaby się wystarczająca liczba aut autonomicznych potrafiących wymieniać ze sobą dane o prędkości, położeniu i zaplanowanej trasie.

Białe światło włączałoby się wtedy, gdy pojazdy te byłyby w stanie płynnie koordynować między sobą kolejność przejazdu. Dla kierowców tradycyjnych samochodów białe światło byłoby sygnałem, że ruchem na skrzyżowaniu sterują samochody autonomiczne i należy się dostosować do wyznaczonego przez nie schematu. Jeśli auto ruszy – należy jechać za nim, a jeśli się zatrzymuje – czekać. Gdy liczba aut autonomicznych spadnie, system automatycznie wróci do klasycznego trybu działania opartego na czerwonym, zielonym i żółtym świetle.

Symulacje są obiecujące. Opóźnienia mniejsze nawet o 90 proc.

Naukowcy przetestowali swój pomysł w zaawansowanych symulacjach komputerowych, uwzględniających różne natężenie ruchu oraz odsetek aut autonomicznych na drodze. Wyniki okazały się bardzo obiecujące. W niektórych scenariuszach czas spędzony na oczekiwaniu w korkach spadł o ponad 90 proc.

Według ekspertów, płynniejszy ruch bez ciągłego zatrzymywania się i ruszania byłby nie tylko oszczędnością czasu, ale zmniejszyłby również zużycie paliwa i energii. Przełożyłby się także na mniejszą emisję spalin w centrach miast i wolniejsze zużycie układów hamulcowych.

Wyzwanie technologiczne i wysokie koszty modernizacji

Mimo dobrych wyników w symulacjach, wdrożenie pomysłu w życiu codziennym nie będzie takie proste. Wymagałby nie tylko wystarczającej liczby aut autonomicznych, ale wiązałby się również z dużymi kosztami dla miast. Czwarty kolor na sygnalizatorze wymusiłby bowiem gruntowną przebudowę infrastruktury drogowej.

Obecne skrzyżowania nie są przystosowane do komunikacji w czasie rzeczywistym z pojazdami autonomicznymi. Miasta musiałyby zainwestować w nowoczesne moduły łączności V2I (Vehicle-to-Infrastructure) oraz przeszkolić kierowców, by nowy sygnał nie wywoływał dezorientacji i nie przyczyniał się do zwiększenia liczby wypadków.

Czy czwarte światło pojawi się w Polsce?

Na ten moment białe światło pozostaje czysto teoretyczną koncepcją. W Polsce nie są planowane żadne zmiany w przepisach ruchu drogowego. Przyszłość pomysłu zależy od tempa rozwoju i popularyzacji pojazdów autonomicznych na świecie. Budowa inteligentnych skrzyżowań sterowanych algorytmami stałaby się uzasadniona dopiero, gdy takie auta zaczną dominować na ulicach miast.