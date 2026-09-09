Fragment nowej drogi do Podlesia koło Głuchołaz
Mowa o drodze powiatowej DP 1620 do miejscowości Podlesie niedaleko Głuchołaz.
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O zakończeniu remontu drogi poinformowało na początku września Starostwo Powiatowe w Nysie za pośrednictwem mediów społecznościowych.
„Głównym celem realizacji zadania była poprawa stanu technicznego drogi, zwiększenie komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników” – czytamy w specjalnym wpisie.
Podano w nim również, że remont dotyczył odcinka drogi o długości 1150 metrów, a w ramach inwestycji wykonano m.in.:
Efekt remontu najbardziej widoczny jest jednak na łuku poziomym. W tym miejscu na odcinku 100 m wykonano nawierzchnię o podwyższonej szorstkości w kolorze czerwonym.
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Sołtys Podlesia Marek Szymanowski podkreśla jednak, że zakończona inwestycja objęła odcinek drogi, który kończy się kilkaset metrów przed początkiem miejscowości.
– Dobrze, że wyremontowano ten odcinek, ale to nie może być koniec. Mamy nadzieję, że zostaną naprawione ubytki na dalszej części tej drogi. Trzeba też wyczyścić rowy, bo woda opadowa nie ma możliwości nimi spływać – podkreślił Marek Szymanowski, cytowany przez „Nową Trybunę Opolską”.
W ostatnim czasie, jak informuje Portal Samorządowy, remont drogi nie był jedyną inwestycją w Podlesiu. Niedawno do miejscowości doprowadzono bowiem sieć wodociągową i kanalizacyjną.
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Podlesie to niewielka wieś położona w gminie Głuchołazy (powiat nyski), zaledwie około 1 km od granicy z Czechami. Znajduje się w północnej części Gór Opawskich, na południowo-zachodnim zboczu Parkowej Góry. Z tego względu stanowi dobrą bazę wypadową do wędrówek po okolicznych szlakach. W miejscowości znajduje się zabytkowy kościół pw. św. Jerzego oraz kamień graniczny wisielczy (morderczy) z 1586 r.
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