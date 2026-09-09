Mowa o drodze powiatowej DP 1620 do miejscowości Podlesie niedaleko Głuchołaz.

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O zakończeniu remontu drogi poinformowało na początku września Starostwo Powiatowe w Nysie za pośrednictwem mediów społecznościowych.

„Głównym celem realizacji zadania była poprawa stanu technicznego drogi, zwiększenie komfortu przejazdu oraz bezpieczeństwa wszystkich jej użytkowników” – czytamy w specjalnym wpisie.

Podano w nim również, że remont dotyczył odcinka drogi o długości 1150 metrów, a w ramach inwestycji wykonano m.in.:

frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

ścinkę zawyżonych poboczy,

warstwę wyrównawczą z mas bitumicznych,

nową nawierzchnię drogi,

pobocza,

remont istniejącego przepustu pod zjazdem na drogę transportu leśnego,

lokalne wzmocnienie podbudowy na łuku drogi w odcinku leśnym.

Efekt remontu najbardziej widoczny jest jednak na łuku poziomym. W tym miejscu na odcinku 100 m wykonano nawierzchnię o podwyższonej szorstkości w kolorze czerwonym.

Podlesie czeka na remont dalszego odcinka drogi

Sołtys Podlesia Marek Szymanowski podkreśla jednak, że zakończona inwestycja objęła odcinek drogi, który kończy się kilkaset metrów przed początkiem miejscowości.

– Dobrze, że wyremontowano ten odcinek, ale to nie może być koniec. Mamy nadzieję, że zostaną naprawione ubytki na dalszej części tej drogi. Trzeba też wyczyścić rowy, bo woda opadowa nie ma możliwości nimi spływać – podkreślił Marek Szymanowski, cytowany przez „Nową Trybunę Opolską”.

W ostatnim czasie, jak informuje Portal Samorządowy, remont drogi nie był jedyną inwestycją w Podlesiu. Niedawno do miejscowości doprowadzono bowiem sieć wodociągową i kanalizacyjną.

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