W wakacje kierowcy muszą liczyć się z remontami dróg
O zmianach organizacji ruchu i innych utrudnieniach informują Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i Autostrada Wielkopolska.
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W piątek 3 lipca planowana jest zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w Libertowie, poinformowała GDDKiA w Krakowie. Ma ona związek z rozpoczęciem budowy wschodniej części 52-metrowego tunelu pod jezdnią w kierunku Krakowa oraz z koniecznością zabezpieczenia osuwiska (budowa muru oporowego).
W związku ze zmianą cały ruch na odcinku 700 metrów zostanie przeniesiony na nową jezdnię (w stronę Myślenic). Do dyspozycji będą tylko trzy pasy: dwa w kierunku Myślenic i tylko jeden w kierunku Krakowa.
W tym czasie kierowcy będą mogli również korzystać z dwóch objazdów w kierunku Krakowa:
Utrudnienia na wspomnianym odcinku Zakopianki potrwają do grudnia 2026 r.
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Ze sporymi utrudnieniami w czasie letnich miesięcy liczyć muszą się również kierowcy na Dolnym Śląsku. GDDKiA we Wrocławiu poinformowała niedawno o planach wakacyjnych remontów. Ich lista jest dosyć długa.
Drogowców spotkać będzie można na autostradzie A4. Aktualnie na odcinku Krzyżowa-Krzywa trwa remont nawierzchni betonowej. „W ramach czasowej organizacji ruchu wyłączamy jeden pas ruchu w rejonie prowadzonych robót. Zakończenie prac planowane jest początkiem lipca” – informuje GDDKiA. Ponadto od 1 do 10 lipca na autostradzie A4 planowane są remonty nawierzchni i dylatacji na wysokości miejscowości Żarska Wieś, Bieniec i Nowa Wieś. „Utrudnienia będą polegały na czasowym wyłączeniu pasa ruchu […]” – podano w komunikacie.
GDDKiA we Wrocławiu informuje również o innych wakacyjnych utrudnieniach na dolnośląskich drogach. Dotyczą one m.in.:
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Wakacyjne utrudnienia na drogach są również w Wielkopolsce, na autostradzie A2. Od 18 czerwca trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Krzesiny. Obejmuje on wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni. Roboty podzielono tu na kilka etapów. Przez cały czas ich trwania węzeł jest przejezdny. Czasowo wyłączane z ruchu są jednak poszczególne łącznice, a kierowcy zmuszeni są korzystać z objazdów. Czasowo muszą liczyć się też z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.
„Zakończenie remontu planowane jest po około pięciu tygodniach od rozpoczęcia prac. Harmonogram robót uzależniony jest jednak od warunków atmosferycznych. W przypadku niesprzyjającej pogody termin realizacji inwestycji może ulec zmianie” – informuje Autostrada Wielkopolska.
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