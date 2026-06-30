O zmianach organizacji ruchu i innych utrudnieniach informują Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) i Autostrada Wielkopolska.

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Zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w Libertowie

W piątek 3 lipca planowana jest zmiana organizacji ruchu na Zakopiance w Libertowie, poinformowała GDDKiA w Krakowie. Ma ona związek z rozpoczęciem budowy wschodniej części 52-metrowego tunelu pod jezdnią w kierunku Krakowa oraz z koniecznością zabezpieczenia osuwiska (budowa muru oporowego).

W związku ze zmianą cały ruch na odcinku 700 metrów zostanie przeniesiony na nową jezdnię (w stronę Myślenic). Do dyspozycji będą tylko trzy pasy: dwa w kierunku Myślenic i tylko jeden w kierunku Krakowa.

W tym czasie kierowcy będą mogli również korzystać z dwóch objazdów w kierunku Krakowa:

od węzła Mogilany: ul. Świątnicką do Świątnik Górnych, potem ul. Krakowską przez Wrząsowice do Swoszowic i węzła Łagiewniki;

od węzła Gaj: ul. Zadziele do ronda w Lusinie, skąd można jechać w lewo (ul. Krakowską do Opatkowic i DK7) lub w prawo (ul. Zdrojową i Łąkową do Wrząsowic, a dalej do Swoszowic i węzła Łagiewniki).

Utrudnienia na wspomnianym odcinku Zakopianki potrwają do grudnia 2026 r.

Wakacyjne remonty dróg na Dolnym Śląsku. Utrudnienia m.in. na Autostradzie A4

Ze sporymi utrudnieniami w czasie letnich miesięcy liczyć muszą się również kierowcy na Dolnym Śląsku. GDDKiA we Wrocławiu poinformowała niedawno o planach wakacyjnych remontów. Ich lista jest dosyć długa.

Drogowców spotkać będzie można na autostradzie A4. Aktualnie na odcinku Krzyżowa-Krzywa trwa remont nawierzchni betonowej. „W ramach czasowej organizacji ruchu wyłączamy jeden pas ruchu w rejonie prowadzonych robót. Zakończenie prac planowane jest początkiem lipca” – informuje GDDKiA. Ponadto od 1 do 10 lipca na autostradzie A4 planowane są remonty nawierzchni i dylatacji na wysokości miejscowości Żarska Wieś, Bieniec i Nowa Wieś. „Utrudnienia będą polegały na czasowym wyłączeniu pasa ruchu […]” – podano w komunikacie.

GDDKiA we Wrocławiu informuje również o innych wakacyjnych utrudnieniach na dolnośląskich drogach. Dotyczą one m.in.:

DK35 w Komorowie – na odcinku o długości ok. 400 m trwa tu przebudowa skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo; w celu ograniczenia utrudnień wykonano tymczasową drogę technologiczną, która służy wyprowadzeniu ruchu z terenu budowy;

DK36 – Prochowice-Lisowice – w związku z rozbudową odcinka drogi występują tu utrudnienia związane z czasową organizacją ruchu (ruch w kierunku Prochowic odbywa się jednokierunkowo, a dla kierunku przeciwnego wyznaczone są objazdy, w tym objazd dla pojazdów powyżej 3,5 t przez S3, A4, węzeł Mikołajowice, Koskowice, Legnicę i DK94);

DK30 w Lubaniu – do końca lipca w związku z remontem dylatacji na moście nad Kwisą ruch będzie odbywał się wahadłowo;

DK34 w Dobromierzu – do września w związku z remontem mostu nad rzeką Strzegomką w tym rejonie drogi krajowej obowiązują objazdy;

DK94 w Bolesławcu – trwa rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z przebudową i budową mostów przez rzekę Bóbr; obowiązuje ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania; kierowcy muszą też liczyć się z czasowym wprowadzeniem ruchu wahadłowego.

Wakacyjne remonty w okolicach Poznania. Utrudnienia na autostradzie A2

Wakacyjne utrudnienia na drogach są również w Wielkopolsce, na autostradzie A2. Od 18 czerwca trwa remont nawierzchni na węźle autostradowym Poznań Krzesiny. Obejmuje on wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni. Roboty podzielono tu na kilka etapów. Przez cały czas ich trwania węzeł jest przejezdny. Czasowo wyłączane z ruchu są jednak poszczególne łącznice, a kierowcy zmuszeni są korzystać z objazdów. Czasowo muszą liczyć się też z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.

„Zakończenie remontu planowane jest po około pięciu tygodniach od rozpoczęcia prac. Harmonogram robót uzależniony jest jednak od warunków atmosferycznych. W przypadku niesprzyjającej pogody termin realizacji inwestycji może ulec zmianie” – informuje Autostrada Wielkopolska.