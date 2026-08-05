Kierowcy już mogą korzystać z odcinka S19 Deniski – Haćki / zdjęcie ilustracyjne
Nowy fragment trasy rozpoczyna się węzłem Deniski (3 km na południe od Narwi) i łączy się z oddanymi do użytku w ubiegłym roku odcinkami S19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód – Boćki. „Razem odcinki S19 mają ponad 27 km długości” – informuje GDDKiA.
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Nowy fragment Via Carpatia ma po dwa pasy ruchu na każdej z dwóch jezdni, a także pas awaryjny. Ponadto wybudowano na nim cztery mosty z funkcją przejść dla zwierząt oraz osobne przejście, a także cztery wiadukty i sześć przepustów ekologicznych.
Na nowym fragmencie S19 samochody osobowe mogą jechać z maksymalną prędkością 120 km/h z wyjątkiem zjazdu na węzeł Deniski, gdzie wprowadzono ograniczenie do 60 km/h.
Mimo że kierowcy od 4 sierpnia mogą już korzystać z nowego odcinka trasy, to cały czas trwają prace poza jezdnią główną. Są one prowadzone m.in. przy drogach poprzecznych (gminnych i powiatowych) i dodatkowych jezdniach, a także na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych, które na razie nie są jeszcze dostępne dla kierowców. Zakończenie robót, jak podaje GDDKiA, zaplanowano jesienią tego roku.
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Odcinek Deniski – Haćki jest pierwszym z czterech fragmentów S19, które GDDKiA planuje oddać do użytku jeszcze w tym roku. Trzy kolejne to:
„Te odcinki wraz z oddanym dziś Deniski – Haćki oraz oddanym w ubiegłym roku fragmentem Haćki – Bielsk Podlaski – Boćki stanowić będą kręgosłup podlaskiej części korytarza transportowego Via Carpatia o długości prawie 80 km” – podkreśla GDDKiA.
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Via Carpatia to będąca w budowie europejska trasa łącząca północ z południem, a dokładnie Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Pomysł jej utworzenia powstał w 2006 r.
Szlak Via Carpatia przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Cała trasa liczyć ma ok. 3000 km.
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