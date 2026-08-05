Nowy fragment trasy rozpoczyna się węzłem Deniski (3 km na południe od Narwi) i łączy się z oddanymi do użytku w ubiegłym roku odcinkami S19 Haćki – Bielsk Podlaski Zachód i Bielsk Podlaski Zachód – Boćki. „Razem odcinki S19 mają ponad 27 km długości” – informuje GDDKiA.

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Kolejny fragment Via Carpatia oddany do użytku. To odcinek Deniski – Haćki

Nowy fragment Via Carpatia ma po dwa pasy ruchu na każdej z dwóch jezdni, a także pas awaryjny. Ponadto wybudowano na nim cztery mosty z funkcją przejść dla zwierząt oraz osobne przejście, a także cztery wiadukty i sześć przepustów ekologicznych.

Na nowym fragmencie S19 samochody osobowe mogą jechać z maksymalną prędkością 120 km/h z wyjątkiem zjazdu na węzeł Deniski, gdzie wprowadzono ograniczenie do 60 km/h.

Mimo że kierowcy od 4 sierpnia mogą już korzystać z nowego odcinka trasy, to cały czas trwają prace poza jezdnią główną. Są one prowadzone m.in. przy drogach poprzecznych (gminnych i powiatowych) i dodatkowych jezdniach, a także na dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych, które na razie nie są jeszcze dostępne dla kierowców. Zakończenie robót, jak podaje GDDKiA, zaplanowano jesienią tego roku.

Do końca 2026 r. kierowcy będą mogli korzystać z trzech kolejnych odcinków trasy S19

Odcinek Deniski – Haćki jest pierwszym z czterech fragmentów S19, które GDDKiA planuje oddać do użytku jeszcze w tym roku. Trzy kolejne to:

Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód (10,2 km),

Boćki – Malewice (15,9 km),

Malewice – Chlebczyn (25 km).

„Te odcinki wraz z oddanym dziś Deniski – Haćki oraz oddanym w ubiegłym roku fragmentem Haćki – Bielsk Podlaski – Boćki stanowić będą kręgosłup podlaskiej części korytarza transportowego Via Carpatia o długości prawie 80 km” – podkreśla GDDKiA.

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Via Carpatia: Ważna europejska trasa łącząca północ z południem

Via Carpatia to będąca w budowie europejska trasa łącząca północ z południem, a dokładnie Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Pomysł jej utworzenia powstał w 2006 r.

Szlak Via Carpatia przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję. Cała trasa liczyć ma ok. 3000 km.