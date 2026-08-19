Słowacka policja poinformowała o przedłużeniu utrudnień związanych z zamknięciem odcinka D3 Svrčinovec–Skalité z powodu wydłużenia prac budowlanych. Niedostępne są również tunele Svrčinovec i Poľana. To zła wiadomość dla polskich kierowców, ponieważ wspomniany odcinek znajduje się tuż za granicą w Zwardoniu i stanowi bezpośrednie przedłużenie polskiej drogi ekspresowej S1. Trasa jest mocno oblegana, zwłaszcza w wakacje, ponieważ można nią dojechać aż na południe Europy.

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Będą objazdy dla samochodów osobowych i ciężarówek

Jak informuje Portal Samorządowy, kierowcy będą musieli liczyć się z koniecznością objazdów. Pojazdy o masie do 7,5 tony po przekroczeniu granicy w Zwardoniu mogą korzystać z dawnej drogi krajowej nr 12 przez Skalité, Čierne i Svrčinovec, a następnie kierować się drogą nr 11 w stronę Czadcy. Wracając, należy jechać w stronę dawnego przejścia granicznego Zwardoń-Myto. Następnie na wysokości stacji paliw można powrócić na drogę ekspresową S1 i kontynuować jazdę w kierunku Żywca.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku ciężarówek. Objazd prowadzi bowiem przez Czechy. Najpierw należy jechać w stronę przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice, a potem przez terytorium Czech kierować się w stronę granicy ze Słowacją w rejonie Mosty u Jablunkova-Svrčinovec.

Kierowcy boleśnie odczują utrudnienia podczas wakacyjnych powrotów

Odcinek D3 został zamknięty 12 lipca i pierwotnie miał zostać ponownie otwarty 17 sierpnia. Z powodu przedłużenia prac należy spodziewać się, że powrót z wakacji zajmie więcej czasu niż zwykle.

Słowacka policja apeluje o ostrożność i przestrzeganie tymczasowego oznakowania. Funkcjonariusze przypominają również, że regularnie kontrolują, czy pojazdy cięższe niż 7,5 tony nie korzystają z objazdu przeznaczonego dla samochodów osobowych.