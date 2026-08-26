Czy wyprzedzanie na rondzie jest dozwolone?
Kwestia wyprzedzania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym uregulowana jest wprost przez przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
W polskim prawie o ruchu drogowym zabronione jest wyprzedzanie na skrzyżowaniu. Skrzyżowania o ruchu okrężnym, jakimi są ronda, stanowią jednak ustawowy wyjątek. Zgodnie z art. 24. Prawa o ruchu drogowym, „zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni na skrzyżowaniu, z wyjątkiem skrzyżowania o ruchu okrężnym lub na którym ruch jest kierowany”.
Kluczowe znaczenie ma jednak to, jakie oznakowanie znajduje się na konkretnym rondzie, a także sposób wykonania manewru. Podlega on bowiem ograniczeniom wynikającym z organizacji ruchu.
Jak wyjaśnia portal Akademia Dobrej Jazdy, jeśli rondo ma dwa lub więcej pasów, można wyprzedzać, zachowując zasady bezpieczeństwa i płynności ruchu. Koniecznie należy sygnalizować zmianę pasa i obserwować lusterka. „Typowym błędem jest gwałtowne zmienianie pasa bez sygnalizowania lub nieustąpienie miejsca pojazdowi, który już się na rondzie znajduje. Rondo nie zwalnia z obowiązku obserwacji lusterka i kierunkowskazu – obowiązują tu te same zasady co na innych odcinkach drogi” – czytamy na portalu.
Wykonanie manewru wyprzedzania jest możliwe, o ile znaki poziome (w postaci linii ciągłej) lub pionowe tego nie zabraniają. Na rondzie jednopasmowym wyprzedzanie innego pojazdu nie jest dozwolone, ponieważ w takiej sytuacji bezpieczne wykonanie manewru nie jest możliwe.
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Zmiana pasa ruchu na rondzie, m.in. w przypadku manewru wyprzedzania, wymaga użycia kierunkowskazu. Kierowcy muszą także sygnalizować zamiar zjazdu z ronda – należy wtedy włączyć prawy kierunkowskaz.
Jak przypomina policja, „kierujący wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym nie ma obowiązku sygnalizować zmiany kierunku ruchu lewym kierunkowskazem, gdyż porusza się on w kierunku wskazanym na znaku (jedynym możliwym) i nie zmienia on kierunku jazdy. Kierujący nie ma obowiązku używania kierunkowskazu także wtedy, gdy ma zamiar jego objechania”.
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