Docelowa sieć dróg szybkiego ruchu w Polsce ma liczyć ok. 7980 km, w tym 2100 km autostrad. Obecnie kierowcy mają do dyspozycji 5593,2 km tras szybkiego ruchu: 3643,2 km dróg ekspresowych i 1950 km autostrad.

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Skala rozbudowy najlepiej widoczna jest w porównaniu z 2004 r.. W chwili wejścia Polski do Unii Europejskiej mieliśmy niespełna 720 km dróg szybkiego ruchu, w tym nieco ponad 485 km autostrad i blisko 233 km dróg ekspresowych. Część ówczesnej sieci stanowiły zachowane lub zmodernizowane fragmenty dróg zbudowanych przed II wojną światową. Dzisiaj A1 łączy Trójmiasto z granicą czeską, A4 biegnie od granicy niemieckiej do ukraińskiej, a A2 pozwala dojechać ze Świecka do Białej Podlaskiej. Sieć uzupełniają krótsze autostrady A6 pod Szczecinem, A8 wokół Wrocławia i A18 prowadząca od granicy w Olszynie do A4. Jeszcze ćwierć wieku temu mało kto wyobrażał sobie taki rozwój polskich dróg.

A2 pojedzie dalej na wschód

A2 jest obecnie dostępna od granicy z Niemcami do Białej Podlaskiej. Na 38-kilometrowym odcinku przebiegającym przez Warszawę, pomiędzy węzłami Konotopa i Lubelska, jej funkcję pełni droga ekspresowa S2. Cały korytarz od zachodniej granicy do Białej Podlaskiej ma blisko 630 km. Kolejnym etapem jest budowa dwóch odcinków na wschód od Białej Podlaskiej. Umowę na trasę Kijowiec–Dobryń o długości 9,3 km podpisano 10 czerwca 2026 r.. Pod koniec lipca ponownie rozstrzygnięto przetarg na 16,2-kilometrowy fragment Biała Podlaska–Kijowiec.

Łącznie powstanie ponad 25 km nowej autostrady. Jeżeli postępowania i budowa przebiegną bez kolejnych opóźnień, w 2029 r. kierowcy mają dojechać A2 do Terminala Samochodowego w Koroszczynie. Ciężarówki będą tam odprawiane, a ostatni odcinek do granicy z Białorusią pokonają drogą celną. Po zakończeniu inwestycji A2 będzie miała 613,8 km. Obecnie w eksploatacji znajduje się 588,3 km, z czego 333,3 km pozostaje w zarządzie GDDKiA. Odcinkiem Świecko–Konin o długości 255 km zarządza Autostrada Wielkopolska, a 238 km tej trasy jest płatne. Koncesja wygasa w 2037 r..

A2 między Łodzią i Warszawą z dodatkowymi pasami

Największą planowaną rozbudową istniejącej autostrady jest poszerzenie A2 między Łodzią i Warszawą. Każdego dnia trasą przejeżdża od blisko 60 tys. pojazdów w rejonie Łodzi do niemal 100 tys. przy Warszawie. Inwestycja obejmie 92 km. Na 89 km powstaną dodatkowe pasy, natomiast na 3 km w pobliżu węzła Łódź Północ zostanie wymieniona nawierzchnia i zamontowane nowe oświetlenie. W tym miejscu A2 ma już po trzy pasy w każdym kierunku. Podpisana została umowa na rozbudowę ponad 17 km pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim i Konotopą. Na 3-kilometrowym odcinku Pruszków–Konotopa autostrada będzie miała po cztery pasy w każdym kierunku. Od Łodzi do Pruszkowa przewidziano po trzy pasy. Prace będą prowadzone bez zamykania autostrady. Przez cały okres budowy kierowcy mają zachować po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Planowane jest również wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości. Rozbudowany fragment ma być pierwszą samowystarczalną energetycznie autostradą w Polsce. Oświetlenie, stacje meteorologiczne i pozostałe urządzenia drogowe będą zasilane z odnawialnych źródeł energii wspieranych magazynami energii.

A1 czeka poszerzenie pod Włocławkiem

Cała A1 liczy 566,6 km i prowadzi od Rusocina pod Gdańskiem do granicy z Czechami w Gorzyczkach. Przejazd całej trasy samochodem osobowym zajmuje ok. pięciu godzin z przerwą na odpoczynek. Na ponad 80 km między Tuszynem i obwodnicą Częstochowy A1 ma już po trzy pasy ruchu. Kolejnym poszerzonym fragmentem będzie 35-kilometrowy odcinek Toruń–Włocławek, przebiegający wspólnie z planowaną S10. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji środowiskowej.

W zarządzie GDDKiA znajduje się 414,7 km A1. Fragment Rusocin–Toruń Południe o długości 151,9 km obsługuje Gdańsk Transport Company. Koncesja wygaśnie w 2039 r..

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A4 wymaga przebudowy na kilku odcinkach

A4 ma 669,3 km i łączy granicę z Niemcami w Jędrzychowicach z granicą z Ukrainą w Korczowej. Ostatni brakujący fragment, Rzeszów–Jarosław, został otwarty w 2016 r..

Najważniejsza zmiana nastąpi 15 marca 2027 r.. Tego dnia wygaśnie koncesja na 61-kilometrowy odcinek Katowice–Kraków, który przejdzie pod zarząd GDDKiA. Samochody osobowe mają korzystać z niego bez opłat. Trasą przejeżdża średnio ponad 50 tys. pojazdów dziennie, dlatego przygotowywana jest jej rozbudowa do trzech pasów.

Trwają postępowania dotyczące wykonania dokumentacji dla odcinków Brzęczkowice–Byczyna oraz Dulowa–Balice. Zakres prac między Byczyną i Dulową będzie zależał od wariantu przyszłej obwodnicy Chrzanowa i Trzebini.

Do trzech pasów ma zostać rozbudowany także fragment od węzła Balice I do ul. Kąpielowej za węzłem Kraków Południe. Analizowane są trzy warianty, z których dwa przewidują budowę nowych mostów na Wiśle, a trzeci prowadzi istniejącym śladem. Na Dolnym Śląsku przebudowy wymaga trasa między Krzyżową i Wrocławiem. Dla 35 km od Krzyżowej przez Krzywą do Legnicy wydano już decyzje środowiskowe. Powstaną nowe jezdnie, węzły i obiekty inżynierskie, a realizację zaplanowano na lata 2027–2031. Dla ponad 80 km od Legnicy do węzła Wrocław Wschód przygotowywane są wnioski środowiskowe. Część trasy ma zostać rozbudowana w obecnym śladzie, a część poprowadzona nowym przebiegiem. Realizację przewidziano na lata 2029–2034.

A6, A8 i A18 są kompletne, ale wymagają dalszych prac

A6 ma 28,4 km i w całości jest dostępna dla kierowców. Obecnie trwa przebudowa okolic granicy oraz budowa nowego węzła łączącego autostradę z obwodnicą Kołbaskowa. Stary węzeł DK13 z lat 30. XX wieku zostanie zamknięty. Planowana jest także likwidacja węzła Radziszewo oraz przebudowa północnych części mostów nad Odrą. Autostradowa Obwodnica Wrocławia w ciągu A8 liczy 22,7 km. Od węzła Wrocław Południe do węzła Wrocław Północ ma po trzy pasy, a dalej do węzła Psie Pole po dwa. Następnie przechodzi w drogę ekspresową S8. A18 ma 76,5 km i została ukończona w 2023 r. po przebudowie południowej jezdni dawnej niemieckiej autostrady. W latach 2028–2029 na końcowym fragmencie Golnice–Krzyżowa mają powstać pasy awaryjne, a nawierzchnia zostanie przebudowana.

A50 domknie sieć autostrad

Ostatnią nową autostradą przewidzianą w krajowej sieci będzie A50, stanowiąca południową część Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jej dokładny przebieg nie został jeszcze ustalony. Cała zewnętrzna obwodnica Warszawy ma liczyć ok. 240 km. Mniej więcej połowę utworzy autostrada A50, a pozostałą część droga ekspresowa S50. Obecnie trwają prace projektowe nad zachodnim fragmentem obwodnicy, łączącym trasę S7 na północ i południe od stolicy. Po zbudowaniu A50 oraz przedłużeniu A2 do Koroszczyna polska sieć autostrad osiągnie zakładaną długość ok. 2100 km. Nie będzie to jednak koniec inwestycji. Głównym zadaniem na kolejne lata stanie się zwiększanie przepustowości istniejących tras, przede wszystkim A1, A2 i A4.