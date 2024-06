Jak powstaje grad? Grad to solidnie zamarznięte kule lodu, które tworzą się podczas silnych burz. Powstawanie gradu jest ściśle powiązane ze wznoszącymi się prądami powietrza w chmurach burzowych. Kiedy wznoszą się ciepłe prądy wstępujące, docierają do zimniejszych warstw atmosfery. Rosnące prądy wstępujące powodują, że kropelki wody zamarzają w kryształki lodu, które następnie są wyrzucane w górę i w dół w chmurze przez wiatr. Powoduje to, że wokół kryształów gromadzą się dodatkowe warstwy lodu, które ostatecznie przekształcają się w grad. Jeśli ziarna te są wystarczająco ciężkie, spadają na ziemię w postaci gradu i mogą powodować znaczne uszkodzenia samochodów i innych rzeczy, a nawet mogą być groźne dla ludzi.

Samochód można chronić przed gradem specjalnymi siatkami i plandekami

Jeśli silny grad złapie cię w podróży to parkuj pod mostami, wiaduktami, zadaszeniami, w garażu podziemnym lub zakrytych parkingach. Gradowi często towarzyszy wiatr więc trzymaj się z daleka od drzew i przedmiotów, które przez wiatr zostać przesunięte lub w jakikolwiek inny sposób uszkodzić twoje auto. Można się też zaopatrzyć w specjalne siatki przeciwgradowe. To siatki o gęstych oczkach, które są rozciągnięte nad autem w celu ochrony przed gradem. Siatki są lekkie i łatwe w montażu. Można je rozciągnąć na słupkach, ścianie domu lub nad wiatą samochodową. Kolejnym sposobem ochrony są plandeki. Plandeki przeciwgradowe są wyposażone w wyściełaną warstwę, która pochłania energię uderzenia, minimalizując w ten sposób uszkodzenia spowodowane przez grad. Pamiętać trzeba żeby zarówno siatki jak plandeki były bezpiecznie przymocowane i nie oderwały się podczas burzy. Rozwiązaniem awaryjnym jest rozłożenie na auto grubego koca lub folii bąbelkowej. Tu też trzeba pamiętać o solidnym przymocowaniu go do karoserii. Oczywiście najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest wjazd samochodem pod wiatę lub do garażu.