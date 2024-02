Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jak co roku opublikował pełną wersję raportu w sprawie kontroli jakości paliw na stacjach z 2023 roku. Zgodnie z nim na 1,7 proc. wykryto odstępstwa od przyjętych ogólnokrajowych norm. W 2022 r. odsetek nieprawidłowości wynosił 1,1 proc., a w 2021 r. 1,0 proc. Mamy więc tendencję wzrostową, jednak daleko nam jeszcze do sytuacji sprzed dekady, kiedy niezgodności odnotowywane były na nawet 5-6 proc. stacji w kraju. Większość nieścisłości UOKiK wykrył na małych (często niezrzeszonych) stacjach. Nie zabrakło jednak obiektów działających w ramach dużych sieci paliwowych. Warto też dodać, że mimo podwójnej kontroli – kontrolerzy po wykryciu nieścisłości wracają w to samo miejsce po upływie pewnego czasu, aby jeszcze raz dokonać sprawdzenia jakości paliwa –wykryte zostały odstępstwa od norm.

Najwięcej manipulacji przy dieslu

Najwięcej niezgodności dotyczyło oleju napędowego. Z 34 przypadków aż 25 dotyczyło właśnie tego nośnika energii. Oznacza to, że szczególnie narażeni na zatankowanie paliwa o złej jakości są właściciele diesli. Dla użytkownika pojazdu z wysokoprężnym silnikiem jednorazowe zatankowanie złej jakości paliwa nie stanowi problemu. Jednak długotrwała eksploatacja może być druzgocąca dla jednostki napędowej. Nieodpowiednia stabilność oksydacyjna diesla może przyczyniać się do powstawania osadów i nagarów, a także przyspieszyć korozję elementów silnika. Z kolei zbyt niska temperatura zapłonu paliwa może stwarzać zagrożenie wybuchu par oleju podczas tankowania. Zbyt wysoka natomiast powoduje spadek efektywności silnika, a więc także wzrost spalania, a także przyczynia się do wyższej emisji szkodliwych substancji. Dla benzyn największa obawa jest w przypadku paliwa o zbyt niskiej liczbie oktanowej. Jej wykorzystanie może spowodować spalanie stukowe. Może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia silnika. Dlatego tak ważne jest zachowanie odpowiednich parametrów paliw, aby praca silnika była odpowiednia.

Lista stacji z odstępstwami od norm:

- A.A. Pietrzyk, woj. mazowieckie, Gołębiów 24A — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

- Mobill, woj. lubelskie, Włodawa, ul. Chełmska 100 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

- Tanktir, woj. świętokrzyskie, Wąchock, ul. Starachowicka 108 — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody

- KARIMA — BIS, woj. małopolskie, Strzeżów 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

- Watis, woj. wielkopolskie, Turek, ul. Konińska 1 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

- Orlen, woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Fordońska 32 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu

- Eurobaza (Moya), woj. śląskie, Skoczów, ul. Cieszyńska 25 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

- Benzol, woj. warmińsko-mazurskie, Biała Piska, ul. Mickiewicza 26 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

- Poczta Polska S.A., woj. kujawsko-pomorskie, Bydgoszcz, ul. Gajowa 99 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej

- Dobkowski Paliwa, woj. podlaskie, Suwałki, ul. Mickiewicza 17 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

- Moya, woj. świętokrzyskie, Zawichost, ul. Ostrowiecka 36A — olej napędowy, przekroczona dopuszczalna zawartość wody

- A.B., woj. pomorskie, Łeba, ul. Wybrzeże 11 — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zapłonu

- Gwara (BP), woj. mazowieckie, Młodzieszynek 36 — benzyna, niewłaściwy parametr lotności

- Tylka, woj. małopolskie, Rogoźnik, ul. Za Torem 23A — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Total (Avia), woj. mazowieckie, Radom, ul. 11-go Listopada 87 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

- Orlen, woj. podlaskie, Stawiski, Pl. Wolności 17 — benzyna, niewłaściwa liczba oktanów

- A.P.M. Malinowski, S. Langowska, woj. warmińsko-mazurskie, Świątki 38 — olej napędowy, zaniżony parametr temperatury zapłonu. Badanie pierwsze i powtórne

- Budex, woj. łódzkie, Będków-Kolonia 1 — benzyna, niewłaściwy parametr prężności pary

- STW, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wojska Polskiego 31 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

- Pieprzyk, woj. wielkopolskie, Wieleń, ul. Wolsztyńska 10 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

- BP, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Złota 62 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

- AP Logistic, woj. wielkopolskie, Kalisz, ul. Wrocławska 26 — benzyna, niewłaściwa prężność pary

- Artmot, woj. zachodniopomorskie, Wałcz, ul. Wronia 16 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej

- Maszk, woj. pomorskie, Kościerzyna, ul. Dworcowa 37 — olej napędowy, niewłaściwy parametr stabilności oksydacyjnej. Badanie pierwsze i powtórne

- Tramex, woj. mazowieckie, Dachowa 14A — olej napędowy, niewłaściwa temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP