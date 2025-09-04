Aplikacja mObywatel wzbogaci się o długo oczekiwaną przez kierowców funkcję mStłuczka. To rozwiązanie całkowicie zmieni sposób dokumentowania kolizji drogowych w Polsce, eliminując konieczność wożenia ze sobą papierowych formularzy czy drukowania dokumentów na miejscu zdarzenia. Nowa usługa pozwoli na sporządzenie oświadczenia sprawcy zdarzenia bezpośrednio w smartfonie, co znacząco uprości i przyspieszy formalności związane z drobnymi kolizjami. Dzięki integracji z państwowymi rejestrami, większość danych będzie uzupełniana automatycznie, co gwarantuje ich aktualność i poprawność w momencie zdarzenia. Proces korzystania z nowej funkcji został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedur. Kierowcy będą mogli:

- Automatycznie uzupełnić dane – aplikacja pobierze aktualne informacje z państwowych rejestrów

- Dołączyć dokumentację fotograficzną – możliwość wykonania i załączenia zdjęć bezpośrednio z miejsca zdarzenia

- Przesłać zgłoszenie do ubezpieczyciela – bezpośrednie przekazanie dokumentacji do towarzystwa ubezpieczeniowego

Oświadczenie sporządzone w mStłuczce będzie miało taką samą moc prawną jak rozstrzygnięcie sprawy przez policję, pod warunkiem, że nie pojawią się wątpliwości co do okoliczności zdarzenia – zaznacza nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Aplikacja mObywatel od lat rozwija portfolio usług dedykowanych kierowcom. Obecnie użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy funkcji, w tym: mPrawaJazdy – cyfrowy odpowiednik tradycyjnego prawa jazdy, sprawdzanie punktów karnych – bieżący monitoring stanu konta kierowcy, informacje o zarejestrowanych pojazdach – dostęp do danych technicznych i prawnych, bezpieczny autobus – weryfikacja parametrów technicznych autokarów, kontrola mandatów – przegląd opłaconych kar za wykroczenia drogowe.

Polska w czołówce pod względem cyfrowych usług administracyjnych

mStłuczka to nie jedyna nowość, jaką przyniesie nadchodząca aktualizacja aplikacji mObywatel. Użytkownicy będą mogli również korzystać z mLegitymacji – cyfrowego odpowiednika legitymacji szkolnych dla uczniów oraz identyfikatorów zawodowych dla nauczycieli, wirtualnego asystenta AI – narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które będzie mogło przygotowywać pisma w imieniu użytkowników i przedstawiać je do akceptacji (od 31 grudnia 2025 roku). Wprowadzenie mStłuczki wpisuje się w szerszy trend digitalizacji usług publicznych w Polsce. Aplikacja mObywatel, będąca polskim odpowiednikiem europejskich rozwiązań e-governance, systematycznie rozszerza swoje funkcjonalności, stawiając Polskę w czołówce państw UE pod względem dostępności cyfrowych usług administracyjnych.

Czy wiesz, że…

– Polska była jednym z pierwszych krajów UE, które wprowadziły cyfrowe prawo jazdy – mPrawaJazdy działa od 2021 r. i obecnie korzysta z niego już ponad 10 mln kierowców.

– Rocznie w Polsce dochodzi do ponad 400 tys. kolizji drogowych, z czego większość to drobne stłuczki, które od teraz będzie można obsłużyć bez papierowych formularzy.

– Estonia i Dania uchodzą za liderów cyfryzacji administracji, ale Polska z mObywatelem jest w pierwszej piątce krajów UE pod względem liczby usług dostępnych w jednej aplikacji.