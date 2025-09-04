Aktualizacja: 04.09.2025 10:23 Publikacja: 04.09.2025 08:11
mStłuczka całkowicie zmieni sposób dokumentowania kolizji drogowych w Polsce
Foto: AdobeStock
Aplikacja mObywatel wzbogaci się o długo oczekiwaną przez kierowców funkcję mStłuczka. To rozwiązanie całkowicie zmieni sposób dokumentowania kolizji drogowych w Polsce, eliminując konieczność wożenia ze sobą papierowych formularzy czy drukowania dokumentów na miejscu zdarzenia. Nowa usługa pozwoli na sporządzenie oświadczenia sprawcy zdarzenia bezpośrednio w smartfonie, co znacząco uprości i przyspieszy formalności związane z drobnymi kolizjami. Dzięki integracji z państwowymi rejestrami, większość danych będzie uzupełniana automatycznie, co gwarantuje ich aktualność i poprawność w momencie zdarzenia. Proces korzystania z nowej funkcji został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedur. Kierowcy będą mogli:
- Automatycznie uzupełnić dane – aplikacja pobierze aktualne informacje z państwowych rejestrów
- Dołączyć dokumentację fotograficzną – możliwość wykonania i załączenia zdjęć bezpośrednio z miejsca zdarzenia
- Przesłać zgłoszenie do ubezpieczyciela – bezpośrednie przekazanie dokumentacji do towarzystwa ubezpieczeniowego
Czytaj więcej
Import samochodów używanych w roku 2024 r. urósł o 19,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. D...
Oświadczenie sporządzone w mStłuczce będzie miało taką samą moc prawną jak rozstrzygnięcie sprawy przez policję, pod warunkiem, że nie pojawią się wątpliwości co do okoliczności zdarzenia – zaznacza nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Aplikacja mObywatel od lat rozwija portfolio usług dedykowanych kierowcom. Obecnie użytkownicy mają dostęp do szerokiej gamy funkcji, w tym: mPrawaJazdy – cyfrowy odpowiednik tradycyjnego prawa jazdy, sprawdzanie punktów karnych – bieżący monitoring stanu konta kierowcy, informacje o zarejestrowanych pojazdach – dostęp do danych technicznych i prawnych, bezpieczny autobus – weryfikacja parametrów technicznych autokarów, kontrola mandatów – przegląd opłaconych kar za wykroczenia drogowe.
mStłuczka to nie jedyna nowość, jaką przyniesie nadchodząca aktualizacja aplikacji mObywatel. Użytkownicy będą mogli również korzystać z mLegitymacji – cyfrowego odpowiednika legitymacji szkolnych dla uczniów oraz identyfikatorów zawodowych dla nauczycieli, wirtualnego asystenta AI – narzędzia opartego na sztucznej inteligencji, które będzie mogło przygotowywać pisma w imieniu użytkowników i przedstawiać je do akceptacji (od 31 grudnia 2025 roku). Wprowadzenie mStłuczki wpisuje się w szerszy trend digitalizacji usług publicznych w Polsce. Aplikacja mObywatel, będąca polskim odpowiednikiem europejskich rozwiązań e-governance, systematycznie rozszerza swoje funkcjonalności, stawiając Polskę w czołówce państw UE pod względem dostępności cyfrowych usług administracyjnych.
Czy wiesz, że…
– Polska była jednym z pierwszych krajów UE, które wprowadziły cyfrowe prawo jazdy – mPrawaJazdy działa od 2021 r. i obecnie korzysta z niego już ponad 10 mln kierowców.
– Rocznie w Polsce dochodzi do ponad 400 tys. kolizji drogowych, z czego większość to drobne stłuczki, które od teraz będzie można obsłużyć bez papierowych formularzy.
– Estonia i Dania uchodzą za liderów cyfryzacji administracji, ale Polska z mObywatelem jest w pierwszej piątce krajów UE pod względem liczby usług dostępnych w jednej aplikacji.
Czytaj więcej
Autostrada Wielkopolska planuje kolejną podwyżkę opłat na odcinku autostrady A2 Nowy Tomyśl–Konin...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aplikacja mObywatel wzbogaci się o długo oczekiwaną przez kierowców funkcję mStłuczka. To rozwiązanie całkowicie zmieni sposób dokumentowania kolizji drogowych w Polsce, eliminując konieczność wożenia ze sobą papierowych formularzy czy drukowania dokumentów na miejscu zdarzenia. Nowa usługa pozwoli na sporządzenie oświadczenia sprawcy zdarzenia bezpośrednio w smartfonie, co znacząco uprości i przyspieszy formalności związane z drobnymi kolizjami. Dzięki integracji z państwowymi rejestrami, większość danych będzie uzupełniana automatycznie, co gwarantuje ich aktualność i poprawność w momencie zdarzenia. Proces korzystania z nowej funkcji został zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu procedur. Kierowcy będą mogli:
- Automatycznie uzupełnić dane – aplikacja pobierze aktualne informacje z państwowych rejestrów
- Dołączyć dokumentację fotograficzną – możliwość wykonania i załączenia zdjęć bezpośrednio z miejsca zdarzenia
- Przesłać zgłoszenie do ubezpieczyciela – bezpośrednie przekazanie dokumentacji do towarzystwa ubezpieczeniowego
Siedem lat badań, milionowe inwestycje i determinacja – tyle kosztowało doprowadzenie polskiego rozwiązania do m...
Mazda złożyła patent na innowacyjny silnik spalinowy, który ma działać bez emisji dwutlenku węgla. Rozwiązanie p...
Tesla znów zaskakuje. Po latach radykalnego upraszczania wnętrz, amerykański producent samochodów elektrycznych...
W niemieckiej Kolonii ruszył pilotażowy projekt, który może zmienić sposób kontrolowania prędkości w miejscach p...
IM Motors, marka należąca do koncernu SAIC i blisko powiązana z MG, zapowiada wprowadzenie nowego układu napędow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas