Ponad 150 tys. punktów ładowania e-aut do 2025 r.

Rozwój aut, wzrost zasięgów, dotacje do ładowarek i do sieci elektroenergetycznej oraz nowelizacja Ustawy o elektromobilności to niektóre z czynników, które w kolejnych latach zdynamizują rozbudowę infrastruktury ładowania na polskim rynku.