Polski samochód elektryczny już istnieje

Chcecie budować polskie pojazdy elektryczne. Zresztą nie jest to jedyny polski projekt w tej sferze. Tylko, że liderzy produkcji aut elektrycznych są gdzie indziej. Po co wchodzić jako outsider do tego wyścigu?

Przede wszystkim ten wyścig jeszcze się nie zaczął.

Czyżby?

Na razie to taki prolog. Pojazdy elektryczne to wciąż około jeden procent całej sprzedaży pojazdów na świecie. W jeszcze większych powijakach są elektryczne pojazdy komercyjne – dostawcze, z tzw. ostatniej mili. To one odpowiadają za ok. 30 proc. emisji w transporcie, a światowi czempioni mają tu spore problemy. My kilka lat temu dostrzegliśmy tę lukę i postanowiliśmy ją wykorzystać.

Co z tego wynikło?