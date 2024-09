Naklejki uprawniającej do wjazdu do Strefy Czystego Transportu potrzebują nieliczni

Strefa Czystego Transportu (SCT) w Warszawie została utworzona 1 lipca 2024 r. To obszar miasta objęty ograniczeniami wjazdu. Wdrożenie strefy podzielono na pięć etapów. W pierwszym, który obowiązuje aktualnie do strefy nie mogą wjechać pojazdy z silnikami benzynowymi (w tym z instalacją LPG), o normie emisji spalin mniejszej niż Euro 2 lub gdy są one wyprodukowane przed 1997 r. (maksymalny wiek pojazdu 27 lat). Dla diesli te wytyczne są bardziej restrykcyjne, gdyż musi on spełniać normę Euro 4 lub być młodszy niż 18 lat. Drugi etap wdrożeniowy zaplanowano od 2026 r. Wtedy maksymalny wiek pojazdów objętych obostrzeniami wynosić będzie 25 lat w przypadku benzyn (minimum Euro 3 oraz 16 lat dla Diesli (minimum Euro 5).

Teraz dla pojazdów uprawnionych do poruszania się w Strefie Czystego Transportu wydawane są naklejki, które muszą być przyklejone w lewym dolnym rogu przedniej szyby. Początkowo Warszawski Zarząd Dróg Miejskich wydał ponad 2 tys. naklejek, ale z powodu kłopotów z wydrukowaniem zatwierdzonego wzoru naklejek Ministerstwo Klimatu i Środowiska zmieniło ich wzór na prostszy i możliwy do wydrukowania na powszechnie dostępnym sprzęcie. Naklejka zawiera informacje dotyczące rodzaju paliwa, roku produkcji auta, numeru rejestracyjnego, nazwę gminy ustanawiającej strefę czystego transportu oraz oznaczenie "SCT". Wydane nalepki mają być ważne przez okres pięciu lat.

Jednak nie wszyscy, którzy chcą wjechać do Strefy Czystego Transportu, muszą mieć posiadać przyklejoną naklejkę na samochodzie. Auta, które spełniają wymogi warszawskiej Strefy Czystego Transportu nie potrzebują naklejki. Te muszą być umieszczone jedynie na samochodach, które nie spełniają wymogów wjazdu do SCT lub są jednym z wyjątków od jej wymogów. Są to: osoby zameldowane i płacące podatki w Warszawie (auto nie musi być zarejestrowanie w Warszawie), samochody których data rejestracji jest wcześniejsza niż 1 stycznia 2024 roku, osoby powyżej 70. roku życia, pojazdy specjalne np. pomoc drogowa, karawan pogrzebowy, służby np. pogotowie, policja, straż pożarna, straż graniczna, pojazdy, którymi poruszają się osoby z niepełnosprawnościami, autobusy szkolne oraz osoby udające się do SCT w przypadkach losowych jak np. dojazd do szpitala, lekarza, zdawania egzaminów, będą mogły wjechać cztery razy w roku.

Kto musi posiadać naklejkę Strefy Czystego Transportu?

Naklejka kosztuje 5 złotych. Wniosek o naklejkę można złożyć przez internet na TEJ stronie, na której można również sprawdzić czy konkretny samochód potrzebuje naklejkę, lub w siedzibie ZDM przy ul. Chmielnej 120 w godzinach od 7.30 do 15.30. Jak informuje warszawski Urząd Transportu za brak nalepki nie ma kary. "Mandat grozi za jazdę po Strefie pojazdem, który nie powinien do niej wjechać. Jeśli auto może jeździć po SCT, ale właściciel nie zdążył umieścić na aucie nalepki, nie grozi mu za to mandat" - informuje warszawski Urząd Transportu. Mandat w wysokości 500 zł grozi również kierowcom, którzy wjadą do SCT więcej niż cztery razy w ciągu roku.