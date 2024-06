To najbardziej popularny gatunek paliwa w Niemczech. Teraz może zostać wycofany

W niektórych krajach europejskich, takich jak Austria, Czechy, kraje skandynawskie, ale również i Polska E5 całkowicie lub częściowo zniknęło ze stacji benzynowych. W Niemczech natomiast ten gatunek benzyny jest bardzo popularny. Według informacji ADAC 70 procent kierowców tankuje E5, około 26 procent używa E10, trzy procent używa Super Plus lub innych odmian premium. Zrzeszenie niemieckich stacji benzynowych domaga się, aby firmy mogły wybrać jeden z dwóch rodzajów benzyny. - W perspektywie średnioterminowej potrzebujemy tylko dwóch rodzajów benzyny, a nie trzech. W krajach sąsiadujących od dawna tak jest – mówi Duraid El Obeid, przewodniczący Federalnego Stowarzyszenia Niemieckich Niezależnych Stacji Benzynowych. Stowarzyszenie reprezentuje łącznie 2800 stacji benzynowych i domaga się wstrzymania sprzedaży paliwa E5 do końca 2025 roku. Stowarzyszenie branżowe Uniti, które zrzesza około 6 tysięcy średnich stacji benzynowych, również postuluje taką reformę.

Reklama

Czytaj więcej Jak jeździć Nowe paliwo E10. Które samochody nie powinny go tankować Od 1 stycznia 2024 r. ze stacji zniknie benzyna Pb95 z symbolem E5. Zastąpi ją paliwo oznaczone symbolem E10, ze zwiększonym udziałem biokomponentów do 10 proc. Nowe paliwo nie nadaje się do wszystkich samochodów. Te starsze są nieprzystosowane do tankowania benzyny E10 i będą musiały być zalewane droższą benzyną Pb 98.

Niemieccy politycy też sygnalizują, że zgadzają się na zmianę. Tymczasem duże sieci stacji benzynowych czekają. - Obecnie nie planujemy wycofywania żadnego rodzaju benzyny z asortymentu, dotyczy to zarówno benzyny E5, jak i E10 – mówi w wywiadzie dla "Die Welt" szef BP na Europę Patrick Wendeler. ADAC uważa, że ​​jest zbyt wcześnie na zaprzestanie sprzedaży benzyny E5. Według naukowców z Automotive Powertrain Institute tylko kilka samochodów potrzebuje benzyny premium E5. Z ich ustaleń wynika, że ​​dotyczy to prawie jednego procenta modeli marek Volkswagena, Mercedesa, Opla, Forda i BMW, głównie starszych modeli z lat 90. XX wieku. - Biorąc pod uwagę niewielką liczbę aut i znaczne oszczędności w zakresie emisji CO₂, rozsądne jest, aby właściciele tych pojazdów tankowali Super Plus – wyjaśnia Thomas Heinze, dyrektor instytutu na Uniwersytecie Technologiczno-Ekonomicznym Saary, w Die Obrzęk.

Według niektórych ekspertów E5 finalnie jest bardziej ekologiczne od paliwa E10

Samochody od roku produkcji 2010 zwykle tolerują paliwo E10. W razie wątpliwości właściciele samochodów powinni zapoznać się z instrukcją obsługi; w niektórych przypadkach producenci samochodów udostępniają te informacje również na swoich stronach internetowych. Główną różnicą pomiędzy E5 i E10 jest zawartość etanolu w paliwie. E10 zawiera do dziesięciu procent etanolu i co najmniej 90 procent benzyny ze źródeł kopalnych, podczas gdy Super E5 zawiera do pięciu procent etanolu i co najmniej 95 procent benzyny ze źródeł naftowych. ADAC wyjaśnia, że ​​etanol ma lepsze właściwości spalania i zwiększa liczbę oktanową, ale zawartość energii w etanolu wynosi tylko 2/3 w porównaniu z benzyną. Aby osiągnąć tę samą wydajność, należy spalić więcej paliwa. Dodatkowe zużycie wynosi około 1 do 1,5 procent. Przy średnim zużyciu paliwa wynoszącym 6,0 litra na 100 kilometrów, czyli 0,09 litra.