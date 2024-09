Materiał przygotowany we współpracy z Volkswagen Financial Services

Na polskim rynku dostępnych jest blisko 60 marek i setki najróżniejszych modeli samochodów. Wybór tego właściwego to z punktu widzenia pracownika koniec skomplikowanego procesu, a dla menedżera floty dopiero początek. Bo całą flotą trzeba zarządzać: na bieżąco serwisować, dbać o każde auto i reagować w razie nieplanowanych zdarzeń, a w przypadku skali staje się to nie lada wyzwaniem.

Zakup samochodu do firmy to odpowiedzialne zadanie. Nie liczy się tylko finalna cena samochodu, ale także pakiet usług dodatkowych. Bo jeśli menedżer floty kupuje nie jeden, a kilka lub kilkanaście samochodów, prosta czynność jak np. zmiana opon na zimowe może zamienić się w koszmar. Właśnie dlatego niektóre marki wychodzą naprzeciw potrzebom menedżerom flot już na etapie wyboru samochodu i później podczas jego eksploatacji oferują wsparcie, a nawet przejmują niektóre obowiązki i najbardziej czasochłonne zadania. Zdejmują z głowy menedżera floty i ułatwiają procesy, związane z bieżącą obsługą samochodu oraz nieplanowanymi zdarzeniami.

Tam gdzie kończy się praca

Pracownik, przyszły kierowca, przy wyborze samochodu koncentruje się na designie, osiągach, funkcjonalności i bezpieczeństwie. To najprzyjemniejsze. Cupra, która pojawiła się na rynku w 2018 roku, jako nowa, emocjonująca marka koncernu Volkswagen, idealnie spełnia wszystkie te kryteria. Najnowszy spalinowy SUV Terramar wzbudza pożądanie. Mniejszy crossover Formentor już podbił serca wielu kierowców, a kompletnie odnowiony Leon i doprawiona szczyptą hiszpańskiego szaleństwa Ateca to samochody o unikanych kształtach i właściwościach jezdnych. Z kolei elektryczne Cupry Tavascan i Born to wyznaczniki dynamicznego designu i nowoczesności.

Dla menedżera floty przy wyborze samochodu służbowego liczą się inne aspekty. To TCO, czyli całkowity koszt utrzymania samochodu, warunki gwarancji i dobrane do indywidualnych potrzeb finansowanie połączone z szerokim wachlarzem usług dodatkowych oraz, co bardzo istotne, wsparcie ekspertów w najmniej oczekiwanych sytuacjach.

Co to konkretnie oznacza? Wyobraź sobie sytuację, w której firma zatrudnia nowego pracownika, oferuje mu samochód służbowy, ale trzeba na niego jeszcze poczekać. Co zrobić przez ten czas? Cupra, we współpracy z Volkswagen Financial Services (VWFS) może udostępnić samochód tymczasowy już od pierwszego dnia jego pracy w ramach oferty Rent a Car. RaC to optymalne rozwiązanie dla każdego, kto chciałby użytkować nowy samochód w wynajmie od 1 do 23 miesięcy a maksymalnie skrócona ścieżka formalna umożliwia szybkie reagowanie w nieprzewidzianych okolicznościach.

Full, czyli wszystko

Samochód tymczasowy to jedynie przykład tego, jak Cupra i VWFS potrafią pomagać menedżerom floty. Wśród innych narzędzi znajduje się także m.in. wynajem długoterminowy samochodów, dzięki któremu można użytkować wysokiej klasy auta bez uiszczania opłaty wstępnej. Full Service Leasing oznacza przede wszystkim niską ratę miesięczna, co zdecydowanie obniża TCO. Niska rata jest efektem tego, że klient nie spłaca całkowitej wartości aut, a jedynie jej utratę w okresie umowy. Nie trzeba się też martwić na koniec zawartego kontraktu. Można wtedy zwrócić auta, co sprawia, że umowa działa jak wynajem długoterminowy.

W takim modelu menedżer floty a co a tym idzie firma:

• ma zapewnioną pełną obsługę firmowej floty,

• nie ponosi ryzyka związanego z wartością rezydualną i kosztami serwisowymi,

• ma poczucie precyzyjnej kontroli floty poprzez system raportów menedżerskich,

• miesięczna rata wynajmu jest tej samej wysokości na początku okresu leasingu, jak i pod koniec umowy,

• w stałej miesięcznej racie otrzymuje usługi dodatkowe: serwisowanie i naprawy mechaniczne, zakup i przechowywanie opon, usługi assistance 24h, samochód zastępczy, ubezpieczenia i likwidację szkód.

Dużym ułatwieniem w obsłudze samochodu w firmowej flocie jest dostęp do punktów serwisowych. Sieć hiszpańskiej marki to prawie 30 punktów sprzedaży Cupra Studio i ponad 40 punktów serwisowych na terenie całego kraju. W nich ponad 30 dedykowanych ekspertów znających wyzwania menedżerów flot i przygotowanych do ich obsługi.

Elektryfikacja

Coraz częściej i śmielej floty przechodzą także na elektromobilność. W tej skomplikowanej metamorfozie liczy się nie tylko sam samochód i jego zasięg. Cupra w swojej gamie ma dwa w pełni elektryczne samochody to większy Tavascan i mniejszy Born. W zależności od wersji auta gwarantują zasięg do ponad 550 km i moc nawet 326 KM. Równie ważna, jeśli nie ważniejsza w przypadku samochodów elektrycznych jest infrastruktura i możliwość ładowania auta nie tylko w firmie, ale także w domu. W tym procesie również pomagają mogą dedykowani eksperci Cupry. Dzielą się oni wiedzą i doświadczeniem oraz dostarczają potrzebnych narzędzi do elektryfikacji flot.

Program dostarcza nie tylko samochody elektryczne zgodne z potrzebami firmy, ale także kompletną infrastrukturę niezbędną do ich ładowania – wielostanowiskowe huby w firmie oraz np. wallboxy w domach pracowników. Dzięki temu transformacja floty staje się inwestycją w przyszłość.

Cupra łączy hiszpański temperament i niesamowity design z najbardziej zaawansowaną technologią. Łączy jednak to co widoczne gołym okiem, z tym czego na co dzień nie widać. To wsparcie dla osób odpowiedzialnych za flotę i narzędzia, które na co dzień pomagają w jej zarządzaniu. Czy można chcieć czegoś więcej?

