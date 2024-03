Takie preferencje okazały się efektem badania przeprowadzonego przez sprzedażową platformę internetową Carsmile: jej analitycy postanowili przeanalizować setek zamówień składanych przez panie w ciągu ostatnich 12 miesięcy i zaprezentować efekt z okazji ich święta w dniu 8 marca. Preferowanym typem nadwozia pozostaje SUV i crossover. To wybory odpowiadające ogólnym trendom na rynku. Na te dwa typy nadwozia przypadło aż 47 proc. wszystkich zamówień złożonych za pośrednictwem Carsmile.

Preferowanym rodzajem silnika jest benzynowy, natomiast w przypadku wyboru skrzyni biegów na automat postawiło 65 proc. kupujących. Tu widać preferencje wygody, pomimo że cena samochodu z automatyczną skrzynią jest ok. 15 proc. wyższa od egzemplarza z manualną. Z drugiej strony, oferta tych ostatnich coraz bardziej się kurczy, ograniczając się głównie do najtańszych i najsłabiej wyposażonych modeli. Tegoroczny preferowany kolor – biały – okazuje się przeciwieństwem wyboru z ubiegłego roku. W badaniu z 2023 r. najczęściej wybierany był czarny, który teraz spadł na miejsce trzecie. Na drugim znalazł się kolor szary. Jednak Carsmile zaznacza, że nie jest to jakiś wyraźny tegoroczny trend, a raczej zbieg okoliczności: - Kolor jest zwykle kwestią drugorzędną. Wybierany jest ten, który jest najszybciej dostępny, ewentualnie taki, który ma lepszą cenę – tłumaczy Sylwester Łagowski, szef działu zamówień Carsmile.

Ulubiony samochód Polek Hyundai Tucson przeszedł w tym roku modernizację. mat. prasowe

Numerem jeden wśród kobiet jest Hyundai Tuscon

W wyborze konkretnych modeli w tegorocznym podsumowaniu wygrał wspominany Tuscon. Za nim uplasował się kompaktowy Hyundai i30, który zepchnął na ostatni stopień podium Toyote Corollę. Rok temu Corolla była pierwszym wyborem. Kolejne miejsca należały w tym roku do Cupry Formentor i Hyundai Bayona, za którymi znalazły się dwa modele segmentu premium – Audi Q5 i Audi A3. Potem był przedstawiciel przeciwległej półki cenowej – Dacia Duster, a za nią - Opel Corsa i Renault Arkana. Swoje auta kobiety finansowały przede wszystkim leasingiem – to dwie trzecie zrealizowanych zamówień. Średni wkład własny, jaki panie wniosły przy zakupie nowego auta w ostatnich 12 miesiącach wyniósł 11.762 zł netto, a średnia rata określona w umowie – 1922 zł netto.